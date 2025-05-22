Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¤¬¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤ä¹¥¤ß¤¬¶á¤¹¤®¤ë!!¡×
Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å8»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Ë¡¢Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶þ»Ø¤Î¥¢¥Ë¥á·óÀ¼Í¥¥ª¥¿¥¯¤ÎSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤È¡Ö¥²ー¥à¡×¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ê°ìÌÌ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Êー¤ØÅÁ¤¨¤ë60Ê¬¡£
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¡¦Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¤Ï¡¢Æ°²è¶¦Í¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2010Ç¯¤è¤ê¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£²Î¾§Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10²¯²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤äÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡ÖParadox Live¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥í¥²ー¥ß¥ó¥°¥Áー¥à¡ÖCrazy Raccoon¡×¤Î¥¹¥È¥êー¥ÞーÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¶¦±é¡£º´µ×´Ö¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ËÅ··î¤Î¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤âÃÆ¤àÃæ¡¢Å··î¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈÄêÈÖ¤Î¥³ー¥Êー¡ÖÆÍ·â¡ª°ìÌä°ìÅú¡×¤Ç¤Ï¡¢Å··î¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤äÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÏÃ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ä¹¥¤ß¤¬¶á¤¹¤®¤ë!!
Æ±¤¸¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÇ®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Èー¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤ー¡ª
¢¨Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü°Ê¹ß7Æü´ÖÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250524200000
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡¡¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å8»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬
¢£½Ð±é¡§¡¡Snow Man º´µ×´ÖÂç²ð
¢£¥²¥¹¥È¡§¡¡Å··î -¤¢¤Þ¤Ä¤-¡¡¢¨5·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó
¢£ÈÖÁÈX¡§¡¡@matemuri_916
¢£¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#¥Þ¥Æ¥à¤ê
¢£¥áー¥ë¡§¡¡matemuri@joqr.net