¡ÚMAJ¡ÛNumber¡²iÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬´¶¼Õ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼Â´¶½ÐÍè¤ë¡×
¡ãMUSIC AWARDS JAPAN2025¼ø¾Þ¼°¡ä¡þ22Æü¡þµþÅÔ»Ô¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ
¼ø¾Þ¼°Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Number¡²i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê27¡Ë´ßÍ¥ÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÃæÅç·ò¿Í¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼Â´¶½ÐÍè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¿ÀµÜ»û¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´ß¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤é¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈäÏª¡£°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÀµÜ»û¤Ï¡Ö¹õ¤ËÅý°ì¤·¤Æ¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¼Á´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤ÈNumber¡²i¤é¤·¤µ¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
´ß¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·Á¯¤ÊNumber¡²i¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
3¿Í¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼èºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¿·Á¯¡×¤È¾Ð´é¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾å¤«¤é¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£