Ä¶¹âµé¡Ö¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¹ë²Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ÖÁö¤ë¡È¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡É¡×!? µðÂç¡È¥¦¥í¥³¡É¥°¥ê¥ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡ÖGL8¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤È¤Ï
Á´Ä¹5.2mµé¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÄºÅÀ¥â¥Ç¥ë
¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¹âµé¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¡Ê¤ªÊú¤¨±¿Å¾¼ê¤Ë±¿Å¾¤òÇ¤¤»¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¼ç¤Ë¸åÀÊ¤Ë¾è¤ë¹âµé¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÄ¶¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¹ë²Ú¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¸½ÃÏ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡Ö¾å³¤ÄÌÍÑ¡ÊÄÌÍÑ¤ÏGM¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Î¡È¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡É¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤µª¡×¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤Î¹âÀÇ½¥»¥À¥ó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¾¤â¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ìÀìÍÑ¤ÎºÇ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡ÖGL8¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡ÖGL8¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤äÊ¸²½¿Í¡¢À¯ºâ³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿·»þÂå¤Î¾åµé¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¡É¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤Î¿·À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¡ÖPURE Design¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Ê¸²½¤È¸½ÂåÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¦¤í¤³¾õ¤ÎÂç·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¡¢µÕL»ú·¿¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï³Æ¥é¥ó¥×¤Ë90¸Ä°Ê¾å¤ÎLEDÁÇ»Ò¤È7¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ÈÌÀ±é½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤âÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë°ìÊ¸»ú·¿¤ÎLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òÈ÷¤¨¡¢730¸Ä¤ÎLEDÁÇ»Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¸÷¤ÎÂÓ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ö¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹°Ò¸·¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥à¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥¢²¼¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5230mm¡ßÁ´Éý1980mm¡ßÁ´¹â1867mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3130mm¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ë¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ï¤â¤¦¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¤Î°è¤Ë
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åµé»ÅÍÍ¤Ç¤Ï4¿Í¾è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸åÀÊ¤Ë¤ÏÅÅÆ°Ä´À°¼°¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡£
¡¡18¥¦¥§¥¤Ä´À°¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅÆ°¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢À±¶õ¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢32¥¤¥ó¥Á³ÊÇ¼¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢13¥ê¥Ã¥È¥ëÎäÂ¢¸Ë¡¢Bose¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÁõÈ÷¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸åÀÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç¤Ï3Îó¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢Á°¸åº¸±¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É²ÄÇ½¤Ê2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ä¡¢15.6¥¤¥ó¥Á¤ÎÅ·°æ¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£
¡¡7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç¤Ï3ÎóÌÜ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¥·¥¢¥¿¡¼É÷¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÉ¹¥¤Ê»ë³¦¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´»ÅÍÍ¤È¤â¤Ë¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤äÌÚÌÜÄ´¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ¥¤ê¤ÎÆâÁõ¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁö¤ë¹âµéÅ¡Âð¡É¤ÎÉ÷³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Snapdragon8155¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿Åý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°ÀÊ¤Ë¤Ï30¥¤¥ó¥Á¤ÎÏÑ¶Ê6K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£¸åÀÊ¤Ë¤â15.6¥¤¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï32¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢5GÄÌ¿®¡¢OTA¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢AI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¥È¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶õµ¤À¶¾ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÀè¿Êµ»½Ñ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¡¢¶ÛµÞ¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤ÎADAS¤òÉ¸½à¤Þ¤¿¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÇÁõÈ÷¤·¡¢¡ÖQuietTuning¡×¤Ë¤è¤ëÀÅ½ÍÀ¸þ¾å¤ä¹âÄ¥ÎÏ¹Ý¤Î¥Ü¥Ç¥£¹½Â¤¤âºÎÍÑ¡£¾è°÷¤Î°Â¿´¤È²÷Å¬À¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊMHEV¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ237PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯350N¡¦m¤òÈ¯À¸¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï9Â®AT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤ÏÌó9.5ÉÃ¡¢Ç³Èñ¤Ï8.65L¡¿100km¡ÊÌó11.6km¡¿L¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢GL8¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤Ê1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥ÜPHEV»ÅÍÍ¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏÌó392PS¡¢EV¹ÒÂ³µ÷Î¥Ìó140km¡Ë¤âÂ¸ºß¤·¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¡È·»Äï¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¤Ï¡¢4¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬68Ëü9900¸µ¡ÊÌó1422Ëü±ß¡Ë¡¢6¿Í¾è¤ê¤¬52Ëü9900¸µ¡ÊÌó1092Ëü±ß¡Ë¡¢7¿Í¾è¤ê¤¬46Ëü9900¸µ¡ÊÌó969Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯GL8 LS¡¿ES¤ÎPHEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ°Â¤Ç24Ëü9900¸µ¡ÊÌó515Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ëÅ¡Âð¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂåÂØ¡×¤È¤â·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ëÄ¶¹âµé¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLM¡×¤ä¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÀª¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÀßÈ÷¡¦µ»½ÑÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Áü¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤¬ÃÛ¤¤¤¿GL8¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤È¼ÂÀÓ¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿·¤¿¤Ê´ð½à¡É¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£