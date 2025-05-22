¡Ö°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¤Ê¡¢3¿Í¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï5·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»&²¬ÅÄ¾À¸¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±£¤ì¤Æ¤ë¾À¸¤¯¤ó¤«¤ï¤¤²á¤®¡×¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¤Ê¡¢3¿Í¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡¼¸Â¤ê¤À¡×¡ÖÂçÀ»¤¯¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Þ¡¼¤¯¤ó¡×¡Ö¤º¤ë¤¤¡ª¡×¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»&²¬ÅÄ¾À¸¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¡Ö±£¤ì¤Æ¤ë¾À¸¤¯¤ó¤«¤ï¤¤²á¤®¡×ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¤³¤Á¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÎÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î±¢¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢ËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¯Æó¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤³¡¼¤¸¤È¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤¿Àã¹ß¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¯Æó¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¾Ð´é¤«¤ï¤¤²á¤®¡×¡ÖÄ¹ÂµÃå¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹w¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)