µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¡¢¥·¥å¡¼¥È¹¶¤á¤ÇËþÎÝ²Ð¾Ã¤·¡ªÄ»Ã«»á¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¾å¡¢·ù¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¼íÌî»á¡ÖÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡¡MBS¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºå¿À¡Ýµð¿ÍÀï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Ä»Ã«·É»á¤È¼íÌî·ÃÊå»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï2¡Ý2¤Î8²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¡£¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶¤á¡¢1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é6µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥·¥å¡¼¥È¤Ç»°Ê»¡£¼íÌî»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¿®Íê´Ø·¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¿½¹ð·É±ó¤·¡¢ºÆ¤ÓËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç»³ÍªÊå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½éµå¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·¡¢2µåÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÄÀ¤à¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê´ÊÃ±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£Ä»Ã«»á¤Ï¡Ö1µåÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Äã¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÀ¤ó¤Ç¶õ¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢¹â¤µ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Æ°¤¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÃÈåÊá¼ê¤âÆ±¤¸µå¼ï¤ò¤É¤ó¤É¤óÍ×µá¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤Ï¡¢ÅÄÃæ±Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¾å·ù¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áMBS¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë