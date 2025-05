「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」最優秀アルバム賞藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」(C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2025

藤井 風のアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』(2022)が、5月22日にロームシアター京都で開催の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)で、最優秀アルバム賞(Album of the Year)を受賞した。

この日、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremonyが行われた。藤井 風の『LOVE ALL SERVE ALL』が最優秀アルバム賞を受賞した。

最優秀アルバム賞プレゼンターの松重豊から、“The Ruby”と呼ばれるトロフィーが藤井に贈呈された。藤井は「3年前のアルバムになるのですが、すごいいっぱい愛を込めて作ったことは覚えています。みなさんも自分の心の中にある愛を、どんな形であれこれからも世の中とシェアしていってほしいなと思います。本当に恐縮です」とコメントした。【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」最優秀アルバム賞 プレゼンター松重 豊コメント】

場違いなおっさんが現れたと思って、面食らった人もいっぱいいらっしゃると思います。安心してください、私、結構音楽が好きなんです。記念すべき第一回のプレゼンターを務めます、松重 豊と申します。私にとって音楽とは常に新しいものとの出会いだと思っています。今日も来る途中の新幹線の中でサブスクが、AIが、私に新しいアーティストを教えてくれまして、そのアーティストのアーカイブを探っておりました。楽しい人生です!

はい、ということで最優秀アルバム賞ノミネートです」。【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」最優秀アルバム賞 ノミネート作品】ANTENNA / Mrs. GREEN APPLELOST CORNER / 米津玄師LOVE ALL SERVE ALL / 藤井 風replica / VaundySCIENCE FICTION / 宇多田ヒカル【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式について】

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、5月21日・22日の2日間にロームシアター京都で授賞式を開催。5月21日に開催される Premiere Ceremony では40部門の最優秀作品/アーティストを発表、5月22日に開催される Grand Ceremony では主要6部門を含む22部門の最優秀作品/アーティストを発表する。

Grand Ceremony では、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露される。パフォーマンスパートはAI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの人気アーティストによるライブで会場を盛り上げる。 (宇多田ヒカルは事前収録での出演)

さらに、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉によるスペシャルパフォーマンスも行われる。