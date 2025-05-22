Æ£°æ É÷¡ØLOVE ALL SERVE ALL¡Ù¤¬¡ÖMAJ2025¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¡×
¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾ÞÆ£°æ É÷¡ÖLOVE ALL SERVE ALL¡×¡ÊC¡ËCEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2025
Æ£°æ É÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE ALL SERVE ALL¡Ù¡Ê2022¡Ë¤¬¡¢5·î22Æü¤Ë¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤Î¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡ÊMAJ¡Ë¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡ÊAlbum of the Year¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼çÍ×£¶ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÍ¥½¨ºîÉÊ/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë Grand Ceremony¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ£°æ É÷¤Î¡ØLOVE ALL SERVE ALL¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î¾¾½ÅË¤«¤é¡¢¡ÈThe Ruby¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Æ£°æ¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö£³Ç¯Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°¦¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤¤ÎÃæ¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ú¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¾¾½Å Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¾ì°ã¤¤¤Ê¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢»ä¡¢·ë¹½²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢¾¾½Å Ë¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤È¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÍè¤ëÅÓÃæ¤Î¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬¡¢AI¤¬¡¢»ä¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤¹!
¤Ï¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡£¡Ú¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¡ÛANTENNA / Mrs. GREEN APPLELOST CORNER / ÊÆÄÅ¸¼»ÕLOVE ALL SERVE ALL / Æ£°æ É÷replica / VaundySCIENCE FICTION / ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ú¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ï¡¢5·î21Æü¡¦22Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ë¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¡£5·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Premiere Ceremony ¤Ç¤Ï40ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¡¢5·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Grand Ceremony ¤Ç¤Ï¼çÍ×6ÉôÌç¤ò´Þ¤à22ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
Grand Ceremony ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×6ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÏAI¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Awich¡¢Creepy Nuts¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢Æ£°æ É÷¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢YOASOBI¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¡Ê±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤Ç¤Î½Ð±é¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ËÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¹×¸¥¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»¾¤¨¤ë¡ÖMAJ TIMELESS ECHO¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£