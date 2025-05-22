¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹ñºÝ¾¦ÃÌ²ñ¤ò³èÍÑ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¥¢¥Ã¥×ÁÀ¤¦³°»ñ·Ï´ë¶È
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó5·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Ç17¡Á21Æü¡¢Âè34²ó¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹ñºÝ·ÐºÑËÇ°×¾¦ÃÌ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É38¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÈÃæ¹ñ¤Î23¾Ê¡¦¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¤«¤é´ë¶È1500¼ÒÍ¾¤ê¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ö¡¼¥¹Á°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä³Æ¼ï¤ÎÆÃ»º¿©ÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¦ÃÌ²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤òË¬¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î²ÃÇ¼¹§Ç·ÉûÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Öº£²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é14¼Ò¤¬36¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á12¼Ò¡¢34¾¦ÉÊ¤Ï½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾¦ÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëÆ»»ºÉÊ¤òÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÃÌ²ñ´ü´Ö¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤¬Æ±¾Ê¤äÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢È¯Å¸¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÇË¡¿ÍÅÐµ¤·¥¤¥®¥ê¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡¢CNH¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÀ¶Èµ¡³£¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥±¡¼¥¹IH¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÀ½ÉÊ³«È¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥¦¥§¥ë¥º»á¤Ï¡Ö1999Ç¯¤Ë¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤ÇºÇ½é¤Î¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÇÀ¶Èµ¡³£¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¡¦¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¹õÎµ¹¾¾Ê¤Ç¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¶¯²½¤Î¤¿¤á·ÑÂ³Åª¤ËÌó10²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó20±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¿··¿ÇÀµ¡¤òÃæ¹ñ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëµ¡³£ÀßÈ÷¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀ½Â¤µòÅÀ40¥«½ê¤È¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼49¥«½ê¤ò»ý¤Á¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¤ä·úÀßÍÑµ¡³£¤Ê¤É¤ò¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±»á¤Ï¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤Î¿©ÎÈ¡Ê¹òÎà¡¦Æ¦Îà¡¦°òÎà¡Ë¼çÍ×À¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆ±¾Ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢½ÅÍ×ÉôÉÊ¤Î¸½ÃÏ²½¤ä¹âÀÇ½Âç·¿¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹©¾ì¤«¤é¤ÎÀ½ÉÊÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÂç¼ê¥Í¥¹¥ì¤ÎÂçÃæ²Ú·÷¡Ê¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¾åµéÉûÁíºÛ¤Ç¤¢¤ëÁâ·É¹Õ¡Ê¤½¤¦¡¦¤±¤¤¤³¤¦¡Ë»á¤Ï¡¢Æ±¾Ê¤Î¡Ö³«Êü¤Ë¤è¤ê¿¶¶½¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯Å¸ÍýÇ°¤¬¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Áâ»á¤Ï¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¥¨¥³ËÒ¾ì¤äÍ¥¤ì¤¿Åê»ñÍ¶Ã×À¯ºö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤¬¡¢¥Í¥¹¥ì¤¬¹õÎµ¹¾¾Ê¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢1987Ç¯¤ËÃæ¹ñÂçÎ¦Éô½é¤Î¹©¾ì¤È¤Ê¤ëÁÐ¾ë¹©¾ì¤òÆ±¾Ê¤ËÀßÎ©¸å¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Åê»ñ³Û¤Ï30²¯¸µ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï7²¯¸µ¤òÄ¶¤¨¡¢ÍïÇÀ¶È¼Ô3Ëü3Àé¸Í¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¡¢1Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤äÃæ¹ñ¤Ï¥Í¥¹¥ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Âè2¤Î»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¹õÎµ¹¾¾Ê¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ä´ÉÍý·Ð¸³¤òÆ±¾Ê¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅöÃÏ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ç¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö³°»ñ´ë¶È¤Î¹õÎµ¹¾Ë¬Ìä¡×³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¡×¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä°áÎÁ¾®Çä´ë¶È¡¢¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥«¤ÎÃæ¹ñË¡¿Í¡¢ÏªÏª³ÚÌØËÇ°×¡Ê¾å³¤¡Ë¤Î¹¯ÂÙ¡Ê¤³¤¦¡¦¤¿¤¤¡ËÀ¯ÉÜ´Ø·¸Ã´ÅöÁí·ÐÍý¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2022Ç¯¤ËÆ±¾Ê1¹æÅ¹¤ò³«Àß¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¶ÈÀÓ¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËºòÇ¯Æ±¾Ê¤Ç½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¹ð¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹õÎµ¹¾¾Ê¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÅ¹ÊÞ¤òÁý¤ä¤·¡¢Æ±¾Ê¤È¶¦¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñºÝËÇ°×Â¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¤ÎÇ¤¹ãÉÌ¡Ê¤¸¤ó¡¦¤³¤¦¤Ò¤ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸½ºß¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾ï¤Ë³°»ñÅê»ñ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤äÆ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±¾Ê¤äÃæ¹ñ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌ¸®¡Ë