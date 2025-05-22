ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î½÷À¤¬·Ù»¡´±¤«¤¿¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½Èï³²¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº¾µ½»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡×¡¡689Ëü±ßº¾¼è¤µ¤ì¤ë
¡¡ÂçÊ¬¸©·ÙÃæÄÅ½ð¤Ï22Æü¡¢ÃæÄÅ»Ô¤Î20Âå½÷À¤¬·Ù»¡´±¤é¤òÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢689Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¾å½Ü¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ÈÂÓ¤Ë¡Ö2»þ´Ö¸å¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤Î·ÀÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò»ß¤á¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¡£µºÜ¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÜººÂèÆó²Ý¤ä¸¡»ö¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïº¾µ½»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤À¡×¡ÖÊÝ¼á¶â¤òÊ§¤¨¤ÐºßÂðÁÜºº¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Áê¼ê¤Î»ØÄê¤¹¤ë¸ýºÂ¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£