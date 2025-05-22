¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥á¡×²Á³Ê°ú¤²¼¤²É¬»à¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ä¼ÂÀÓºî¤ê¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤¬ÁÀ¤¦¡È»²±¡Áª´¬¤ÊÖ¤·¥×¥é¥ó¡É
¡¡5·î21Æü¡¢¹¾Æ£Âó»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¡×¤Î²Á³Ê¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞº´²ì¸©Ï¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¹¾Æ£»á¤Ï¡¢Åö½é¡¢Â³Åê¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï20Æü¡¢¹¾Æ£»á¤ò»ö¼Â¾å¡¢¹¹Å³¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö´±Å¡¤¬¹¾Æ£»á¤Î¹¹Å³¤Ø¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20Æü¸á¸å¤ÎÌîÅÞ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹²ñÃÌ¸å¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¹¾Æ£»á¤Ø¤Î¼Ç¤Í×µá¤È¡¢Â³Åê¤Î¾ì¹ç¤ÏÌîÅÞ¤¬ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤Ë¿ÍÁª¤È¡È¿ÈÂÎ¸¡ºº¡É¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´±Å¡Â¦¤Ï¾®Àô»á¡¢ºØÆ£·òÁ°·Ð»ºÁê¡¢¶â»Ò¶³Ç·¸µÁíÌ³Áê¤Î3¿Í¤ò¸¡Æ¤¡£¾®Àô»á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Èà¤¬2024Ç¯½©¤Þ¤Ç¡¢¡ØSP¡Ù¤¬¤Ä¤¯ÅÞ4Ìò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¸¡ºº¤òºÆÅÙ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÅÞÇÀÎÓÉô²ñÄ¹»þÂå¡¢ÇÀ¶¨²þ³×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ²þ³×¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Àô»á¤Ï2015Ç¯10·î¡¢¼«Ì±ÅÞÇÀÎÓÉô²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢JAÁ´ÇÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀÌô¤äÈîÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÎÇäÉôÌç¤Î¥¹¥ê¥à²½¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢JA¥°¥ë¡¼¥×¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢20Æü¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢´±Å¡¤Ï¸åÇ¤¤ò¾®Àô»á°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹»³»á¤Ï¡ÈÇÀÎÓÂ²¡É¤Î¥Ü¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¾®Àô»á¤¬ÇÀ¶¨¤Ë¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¹»³»á¤Ï¡Ø»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È´¿·Þ¡£¡ØÍè½µ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÃæ»ß¤·¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¤â¤È¤Ç²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾®Àô°Æ¡É¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Àô»á¤ËÅÅÏÃ¤Ç½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÌò¤âÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓÂ²¤Î¥Ü¥¹¤â¡¢º£²ó¤Ï¾®Àô»á¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®Àô»á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢3·î¤ËÀ¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢°ì¸þ¤Ë¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î5kg¤Î¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢4000±ßÄ¶¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È2ÇÜ°Ê¾å¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥³¥á¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢21Æü¸á¸å¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÌîÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¤â¤È¤ÇÉ¬¤º¥³¥á¡Ê¤Î²Á³Ê¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥³¥á¤Ï¡Ê5kg¤¢¤¿¤ê¡Ë3000±ßÂæ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£4000±ßÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¾®Àô»á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤â¿·ÇÀ¿åÁê¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥á¤À¤È¡£¡È¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¡É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö2021Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀªÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿ûµÁ°Î¡Ê¤è¤·¤Ò¤Ç¡Ë¸µ¼óÁê¤Î¸å¤í½â¤Î¤â¤È¤Ç·ëÂ«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Àô¤µ¤ó¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î¡Ø¾®ÀÐ²ÏÏ¢¹ç¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¾®Àô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï»ý¤Á¤¨¤Ê¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤«¤·¤é¤Î¡ÈÆÍÇËÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÅÒ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬¾®Àô»á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²Æ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë»²±¡ÁªÂÐºö¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»Ù»ýÎ¨²óÉü¤Î»å¸ý¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤À¯¸¢²¼¤Ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ë»²±¡Áª¤Ç¹¹ðÅã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡Ø¿Ê¼¡Ïº¤¬¥³¥á²Á³Ê¤ò°ìÄêÄøÅÙ¡¢²¼¤²¤¿¼ÂÀÓ¤òºî¤ì¤Ð¡¢»²±¡Áª¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÍ·Àâ¤Ç¤â¶¯¤¤Éð´ï¤È¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ¿åÁê¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬´ÊÃ±¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥³¥á¤ò²¼¤²¤ë¡Ù¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÂ¸Â³¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¡×¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¤òº¸±¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¹¾Æ£Á°ÇÀ¿åÁê¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡È¥ì¡¼¥ë¡É¤ÏÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¹¾Æ£»á¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤òJA°Ê³°¤ËÀßÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²þ³×°Æ¤òºî¤ê¡¢6·î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£6·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ø²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤ÏÊÌ¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®Àô»á¤¬ÇÀÎÓÉô²ñÄ¹»þÂå¡¢¶ËÃ¼¤ËJAÂ¦¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏJA¤ËÂçÃÀ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤â´Þ¤àÁÈ¿¥²þ³×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÇÀÎÓÂ²¤é¤ÎÄñ¹³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÆÜºÃ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤ÈÎ®ÄÌ¤Ë¶¯¤¤JA¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤±¤ó¤«¤òÇä¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤Î²þ³×¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤ÏJA¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Á¡¢JA´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬´±Î½¤ÎÅ·²¼¤êÀè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤Ï°ìµ¤¤ËÈãÈ½¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿·ÇÀ¿åÁê¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£