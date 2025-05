²ÐÀ±É½ÌÌ¤Î¿å¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡¡¿·¤¿¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤¬¼¨¤¹¹Ô¤­Àè¤Ï¡Ä

火星の水は、どのようにして表面から失われたのか。

その謎に迫る新たな研究成果を、アメリカの研究者らのチームが発表しました。

研究チームは、火星の地下約1マイル(約1.6km)以上にあったと考えられる帯水層まで、水が浸透するのに必要な時間を試算。その結果、50年〜200年と算出されました。

表面から帯水層まで移動した水の量は、火星の表面全体を少なくとも90mの深さで覆えるほどだったと推定されています。

地下水面が比較的地表に近い地球では、水は蒸発と降雨を繰り返して循環しています。

一方、数十億年前の火星で雨として降った水は、表面に短期間しか留まらずに地下へとしみ込んでいき、再び表面に戻ることはなかったと研究チームは考えています。

関連画像・映像

【▲ 表面に水があったと考えられている古代の火星の想像図(Credit: Ittiz/Wikimedia Commons)】

参考文献・出典University of Texas at Austin - UT Austin Grad Students Find Missing Link in Early Martian Water CycleShadab et al. - Infiltration Dynamics on Early Mars: Geomorphic, Climatic, and Water Storage Implications (Geophysical Research Letters)