矢沢永吉がソロデビュー50周年を締めくくる全国アリーナツアーを開催することを22日、発表した。

この日、ロームシアター京都で行われた新音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でMAJ Timeless Echoを受賞した。会場で「IT'S UP TO YOU!」「止まらないHa〜Ha」「YES MY LOVE」を披露し、会場にいた名だたるアーティストたちがそのパフォーマンスに釘付けになった。同所は75年のソロデビューと同時に始めた全国ツアー「AROUND JAPAN PART―1」の初日公演が行われた場所だけに、ファンにとっても矢沢永吉にとっても思い出の地だった。

11月8、9日の2日間、7年ぶりの東京ドーム公演が控える。今月13日に同ライブのチケットが完売したと発表があった中での今回の全国アリーナツアーを開催を発表。節目の年に全国のファンとふれあう機会となりそうだ。アリーナツアーの開催規模や日程、会場、チケット発売日など詳細については近日発表される。