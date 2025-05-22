ÏÃÂê¤Î¥Ý¡¼¥º¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¿ä¤·³è¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë¡¡½ÂÃ«¤Î¼ã¼Ô¤ò¼èºà
º£¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CUTIE STREET¤äSWEET STEADY¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÎ®¹Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½ÂÃ«¤Ç¼èºà¡¡¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ã¤Æ²¿¡©
¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤È¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¤³¤È¡£º£²ó¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
19ºÐ¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤¤¤ÞTikTok¤È¤«¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡£Æþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£21ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¤Ï¡ÖÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤³¤Î´ÖSNS¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¥·¡¼¥ëµ¡¤Ç¡ÈÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥Ý¡¼¥º¤·¤è¤¦¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£
¤Þ¤¿SNS¤Ë¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤¿Æó¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤â¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤¦¤Á¤ï¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡Ê¿ä¤·¤È¡Ë°ìÂÎ´¶¤¬¤Ç¤ë¡£É¬Á³Åª¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ê20ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤È¤«ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤Ã¤Æ²¿¡©¡É¤È¡Ê¿ä¤·¤Î¡Ëµ²±¤Ë»Ä¤ê¤½¤¦¡×¡Ê22ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¡Ë¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê19ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¯°Æ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËöµÈ9ÂÀÏº¤µ¤ó
½ÂÃ«¤Ç¤Î¼èºàÃæ¡¢TikTok¤Ç¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦22ºÐ¡¦Âç³ØÀ¸¤«¤é¡Ö9ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡Ê¤¢¤ë¤¢¤ëÆ°²è¤Ç¿ä¤·¤Ë¡Ë¡ÈÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ë¿Í¤òSNS¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡£
¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËöµÈ9ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£2024Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUBERS¤Ç³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤¢¤ë¤¢¤ëÆ°²è¡Ù¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£5ÉÃ¤Ç¹Í¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¡¡SNS¤ËÆÏ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÃÂÀ¸
9ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢5·î4Æü¤Ë¡Ø¡Ú¿ä¤·³è¡ÛÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¿ä¤·¤Èº£ÅÙ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¥Ý¡¼¥º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤Ë9ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤¿Â¨¶½ÁÏºî¥Ý¡¼¥º¤¬¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤ò¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤¬SNS¤ÇÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ³È»¶¡£9ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î5ÉÃ¤Ç¤¹¡¢¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¸À¤¤¤Ê¤¸¤ß¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢·ÚÎ¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢²þ¤á¤ÆTikTok¤Ë¡Ø¿ä¤·¤ÈÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥ª¥¿¥¯¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È¿ä¤·¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎSNS¤ËÆÏ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ØÆþ¤ì°ã¤¤¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Ù¡£»Ø¥Ï¡¼¥È¤ä¼ê¥Ï¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£