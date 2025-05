裁判に際して第三者が有用な意見を提供する「アミカスブリーフ」制度で提出された資料から、Epic GamesとAppleの訴訟の影響で、iOSアプリの外部決済システムが手数料なしで使えるようになり、Spotifyはこの外部決済システムを利用してプレミアムプランのユーザーが大幅に増加したことが明らかになりました。Spotify says support for external payments on iOS has already boosted subscriptions | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/05/21/spotify-says-support-for-external-payments-on-ios-has-already-boosted-subscriptions/「フォートナイト」開発運営元のEpic Gamesは2020年、新たな決済システムとして「EPICディレクトペイメント」を発表しました。アプリストア経由だと、ユーザーがアイテムを購入した際に手数料として30%を徴収されていましたが、EPICディレクトペイメントは手数料がないので、売り上げの最大20%をユーザーに還元できるということを売りにしていました。ところが、Appleは「App Store外の決済システムの利用は認めていない」として、規約違反でApp Storeからフォートナイトを削除。Epic Gamesは「公平な競争」を求めて、訴訟を起こしました。「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE裁判は地方裁判所、控訴裁判所ともにApple有利の判決となり、最高裁判所が審理を拒否したことで、Apple側の主張がほとんど認められた控訴審判決が確定しました。しかしEpic Games側が主張していた「外部決済システムへのリンクを認めること」という点は、第一審判決、控訴審判決ともに認められました。Apple対Epic Games訴訟の審理を連邦最高裁が拒否、Appleのほぼ勝訴が確定も「App Store外の決済システム」を認める必要あり - GIGAZINE判決の確定を受けて、AppleはApp Storeのガイドラインを更新し、「アプリ内課金以外の外部決済システムへのリンク」を認めました。しかし、最大27%の手数料を課したのは裁判所命令を無視するものだとしてEpic Gamesが異議申し立てを行い、2025年に裁判所はAppleに対し、外部決済システム利用時の手数料徴収禁止を命じました。Appleに対して「アプリ外での課金に手数料を課す行為」を禁じる判決を裁判所が下す、iPhone版フォートナイトの配信再開も決定 - GIGAZINE外部決済システムへ手数料を課すことについてはEpic Gamesだけではなく、MetaやMicrosoft、X、Match Group、Spotifyといった大手企業も「『アプリ開発者が独自の決済システムにユーザーを誘導できるようにする』と義務づけた2021年の判決の文言にも精神にも合致しない」と、異議を唱える「アミカスブリーフ」資料を裁判所に提出していました。このうち、Spotifyは「Appleは『2025年の裁判所命令で損害を受けるのは自社だけで、一般市民には何の利益もない』と主張していますが、これは間違いです」と主張しています。Spotifyの内部データによると、裁判所命令に基づいてiOS版アプリをアップデートし、外部決済システム利用時の手数料を無料にしたところ、Android版では一定だった無料版からプレミアム版への移行率が、iOS版では大幅に増加したとのことです。Spotifyは「このデータは、Appleが2025年の裁判所命令を受けて手数料の差し止めを行ったことによるユーザー移行数の増加であることを強く示しています」「Appleが法令を順守することが、新たな製品イノベーションをもたらしました」と説明しています。