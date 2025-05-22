ÇìºùË²¤¬Âç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤Ã¦Íî¡ÖÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¹â3°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡ÄÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀÂÐÀï¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡¡þÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¤ÎÇìºùË²¡Ê21¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬Á´¾¡¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤±Ô¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ±¦¤Ø²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î°µÎÏ¤«¤éÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£ÇÏÎÏ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁ°¤Ë½Ð¤ëÎÏ¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÂç´Ø¤¬ÂÎ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÁêËÐ´ª¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î³«¤¤È¤«ÅÚÉ¶ºÝ¤Î²ó¤ê¹þ¤ß¤È¤«¡¢¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤¤ÂÎ¤ÇºÙ¤«¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¼ÂÎÏº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¤ÎÍî¹çÅ¯Ìé¡ÊÇìºùË²¡Ë¤¬ÆüÂÎÂç3Ç¯¤ÎÃæÂ¼ÂÙµ±¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ë¤ËÄ©¤à¤â¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ±¦¤«¤é¤Î¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼ÂÙµ±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤Ø½Ð·Î¸Å¤ËÍè¤¿ÃæÂ¼ÂÙµ±¤Ë·Î¸Å¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤«¶»¤ò¼Ú¤ê¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2022Ç¯¤Î¹ñÂÎ¤Ç¤âÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¹çÅ¯Ìé¤¬¸Ä¿ÍÀï¤ò´þ¸¢¤·¤¿¤¿¤á¼Â¸½¤»¤º¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÃæÂ¼ÂÙµ±¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡³Ñ³¦Æþ¤ê¤ÏÇìºùË²¤¬2¾ì½êÁá¤¯¡¢2023Ç¯½é¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬ÆþÌç¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÇÀï¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ê¹ñÂÎ¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡Ë´þ¸¢¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÐÀï¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÇìºùË²¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼4¾ì½êÌÜ¤ÇËëÆâ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤àÂç³èÌö¤â¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤Ç½½Î¾¡¢Ëë²¼¤Ø¤ÈÅ¾Íî¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬Ä¶¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ÇÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í½éÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£½ªÈ×Àï¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²£¹Ë¾º¿Ê¤ØÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯°ìÈÖ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Î¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì½ê°Ê¹ß¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£