■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony』(22日、ロームシアター京都)日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストを讃える「MAJ TIMELESS ECHO」に、矢沢永吉を選出。プレゼンターは、三浦知良が務めた。真っ赤な衣装で、さっそうと登場した矢沢は「IT’S UP TO YOU!」を熱唱。続けて「止まらないHa〜Ha」も歌い上げ、会場では赤いタオルが飛んだ。その後は「YES MY LOVE」をしっとりと歌った。パフォーマンス後、矢沢は「いやー気分いいです。もう、僕50年近く歌っているんですけど、こういった音楽での賞っていうのは、初めてかなっていうくらいです。きょうはうれしくて、みなさん頑張ってください。50年やってください」と呼びかけていた。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)は、日本版グラミー賞を目指す国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトに京都を舞台に初開催となった。【矢沢永吉これまでの功績 ※オリコン調べ】●「最年長1位獲得アーティスト」 70歳0か月(2019/9/16付 オリコン週間アルバムランキング 『いつか、その日が来る日まで...』で達成)●「オリコン史上初の昭和・平成・令和の3時代でアルバム1位獲得」(2019/9/16付 オリコン週間アルバムランキング 『いつか、その日が来る日まで...』で達成)●「アルバムTOP10入り作品数 歴代1位」 55作(2020/11/2付 オリコン週間アルバムランキング 『STANDARD〜THE BALLAD BEST〜』で達成)●「DVD1位歴代最年長記録」 73歳4ヵ月(2023/1/2付 オリコン週間DVDランキング 『EIKICHI YAZAWA 50th ANNIVERSARY LIVE “MY WAY” IN JAPAN NATIONAL STADIUM』で達成)