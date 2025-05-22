Âç±ÉæÆ ¡Ê±¦¡Ë ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤òÆÍ¤­½Ð¤·¤Ç²¼¤·¤¿¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÆÜ½ê¡¡ÈþÂå»Ò¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦²Æ¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡ÅìÁ°Æ¬£¹ËçÌÜ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ËÆÍ¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Âç±ÉæÆ¤È¤ÏÀè¾ì½ê¤âÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ï¤¿¤­¹þ¤ß¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤Ã¤¿¤éÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½ê¤è¤ê¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¡£·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¾å°ÌÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£°ÆüÌÜ¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À±¤ò¿­¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾­Íè¡Ä¼¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£