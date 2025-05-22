Ãæµï»áÂ¦¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ä¤³¤ì¤ÇËë°ú¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡¿¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î»ñÎÁ³«¼¨ÀÁµá¤ä¼áÌÀÍ×µá¤Ë²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉôÉûÉôÄ¹¤Î¼ã¶¹¾¡ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæµï»áÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡ÖÀË½ÎÏ¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòº£¤Ï¹ñºÝ´ð½à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î·ºË¡¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎºÆÈ¿ÏÀ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀµ¤·¤¤¡×¡£°ìÊý¤Ç¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÀâÌÀ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤«¤éÊó¹ð½ñ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¤è¤«¤é¤Ì¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃæµï»áÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµÁÌ³¤Î²ò½ü¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Ãæµï»áÂ¦¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇËë°ú¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæµï»áÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ï¡ÊÊó¹ð½ñ¤È¡Ë°ã¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¿ÏÀ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÅö½é¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤È¤·¤ÆÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Öº£²ó¤Î²óÅú¤ÏÃæµï»á¤ÎÊÛ¸î»ÎÂ¦¤ÎÍ×µá¤Ë°ìÀÚ±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÊ¾Ù¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èï³²½÷ÀÂ¦¤âÌÀ³Î¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡ÖÃæµï»áÂ¦¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÍÍø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Þ¤Ç¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£