£Å£Õ¡¢ÊÆ¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î´ØÀÇÌÈ½ü±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤¡á£Æ£Ô
¡Î£²£²Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬É½ÌÀ¤·¤¿´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î´ØÀÇÌÈ½ü¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
£Å£Õ¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ»º¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï£··î£³£±Æü¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£´ØÀÇÌÈ½ü¤Î¶¨Äê¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢£±´üÌÜ¤Î£²£°£²£°Ç¯¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡£
²¤½£µÄ²ñ¤Î¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥é¥ó¥²¹ñºÝËÇ°×°Ñ°÷Ä¹¤Ï£Æ£Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ÎËÇ°×¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÂÐÎ©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö£··î¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£±äÄ¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë»¿À®¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£Å£Õ¤Î²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç£¹£µ£°²¯¥æ¡¼¥í¡Ê£±£°£·£¶²¯¥É¥ë¡ËÁêÅö¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊóÉü´ØÀÇ¤è¤ê¤â¸ò¾Ä¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òË¾¤à¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£