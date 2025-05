アジア版グラミー賞といわれる新音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式・Grand Ceremonyが22日、ロームシアター京都で行われ、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し活躍し続けるアーティストを称える「MAJ TIMELESS ECHO」に選出された矢沢永吉(75)がスペシャルパフォーマンスを披露した。

矢沢は「IT'S UP TO YOU!」「止まらないHa〜Ha」「YES MY LOVE」を続けて3曲披露。会場を盛り上げた。歌唱後にはステージ上で、プレゼンターを務めたサッカー元日本代表の三浦知良からトロフィーを受け取りがっちり握手。熱い抱擁を見せた。

司会の菅田将暉に「50周年おめでとうございます。今日いる若いアーティストに向けて一言お願いします」とコメントを求められた矢沢は「50年近く歌っていますけど、音楽の賞というのは(首をかしげて考えるも思い出せず)ぐらいだったと思います。今日は本当にうれしいです」。「皆さん50年やってください!」と呼びかけると会場からは大歓声が上がった。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに全62部門を創設。候補入りしたアーティストやレコード会社関係者ら5000人以上の投票によって決定した。21日に開催されたPremiere Ceremonyでは40部門の最優秀作品・アーティストを発表。2日目のこの日は、最優秀楽曲賞など主要6部門を含む22部門が表彰された。