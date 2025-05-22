¡ÚDeNA¡ÛÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤´°Éõ¾¡Íø¡¡ÀèÈ¯¡¦ÀÐÅÄ¤¬Èï°ÂÂÇ1¤Ç´°Åê¡¡²ÜÌ¾¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¤È2ÅÙ¤Î¹¥¼éÈ÷¤Ç¹×¸¥
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA4-0ÃæÆü (22Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤¬²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ê¤É¤Ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤ÎÈï°ÂÂÇ1¤Ç¤Î´°Éõ¤ÇÃæÆü¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢1ÈÖ¡¦·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤È3ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Þ¥é¡¼Áª¼ê¤¬Ë½Åê¡£DeNA¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢5·î5Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À²ÜÌ¾Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤ä²ÜÌ¾Áª¼ê¤Î2ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿6²ó¡£ÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä²ÜÌ¾Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¤¬8ÈÖ¡¦»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤DeNA¤ÏÀÐÅÄÅê¼ê¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢1ÈÖ¡¦·¬¸¶Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç4-0¤È¤·¡¢ÃæÆü¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÀÐÅÄÅê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤ß¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£ÀÐÅÄÅê¼ê¤Ï9²ó107µå¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1¤È¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¤òÃ£À®¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¼«¿È5¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤â11°ÂÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£