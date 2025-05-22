21ºÐ¤ÎÇìºùË²¡¡Á´¾¡¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ì¤ë¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×Á°Æü¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·ë¤Ó
¡¡¡þÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ËëÆâ¡¦ÇìºùË²¡Ê21¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¹Ë³Í¤ê¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Ë¡¢¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¹¶¤á¹þ¤à¤â¡¢¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÁêËÐ´ª¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ°²è¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÁÇÁá¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ë¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡Ë¤«¤é¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Ë¹øºÕ¤±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´¾¡¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£