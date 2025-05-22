£²£²ºÐ¾åÉ×¤Ï¼Â¶È²È¡¢¸µ£Ó£Ë£Å£²£¸ºÐ£²»ù¥Þ¥Þ¡¡¹ëÅ¡°ú±Û¤Ç¥¨¥ë¥á¥¹ÇúÇã¤¤¡¡¥Ð¡¼¥¥óÉ×¤¬ÃÂ¥×¥ì♥¡Ö¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÇÄ¶¥»¥ì¥Öº§¤¬ÏÃÂê¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë£³ºÐÄ¹½÷¤ÈÅÐ¾ì¡£ÇúÇã¤¤¤·¤¿¥¨¥ë¥á¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³«Éõ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï£±£·Ç¯¤Ë£Ó£Ë£Å¤òÂ´¶È¡££²£±Ç¯¤Ë£µ¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë£²£²ºÐ¾å¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤È£°ºÐ»ùÄ¹ÃË¤Î¥Þ¥Þ¡££³·îËö¡¢£´²¯±ß¤ò¤«¤±¤¿¿·µï¡Ê°ì¸®²È¡Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡Ê¤Î¤ª»®¡Ë£±Ëç³ä¤ì¤Æ¡¢Çã¤¤Â¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ê¤ªÅ¹¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤¤ª»®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÍÎÍü¤ä¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡Ê£³Ëü£µ£²£°£°±ß¡Ë¥·¥ê¡¼¥º£¸»®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄêÈÖ¤Î»®£²Ëç¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÉ×¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼£²Â¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ð¡¼¥¥ó¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Íµ¤¤Î¥Ð¡¼¥¥ó£²£µ¡¡¥¨¥È¥¥¡¼¥×¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¶â¶ñ¡¢¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¡Ë¤òÉ×¤¬ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÄÂ£±£·£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Á°¤Î¼«Âð¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¥ó¤ä¥±¥ê¡¼¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤ÎÉô²°¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£¶£°£°£°¡Á£·£°£°£°Ëü¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡¢¡¢¡¢£³Ëü±ß¤Î¿©´ï¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÂô»³½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£