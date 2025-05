ReoNaが、2025年8月6日にCDリリースする、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ「End of Days」店舗別先着購入特典の絵柄を公開した。さらに、発売を記念したリリースイベントの開催も決定。シングル「End of Days」を対象店舗で購入すると、「End of Days」仕様のReoNa新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の違うオリジナルポストカードが先着でもらえるとのことなので、是非チェックしていただきたい。

シングル「End of Days」

2025年8月6日(水)発売

詳細:https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819

予約:https://reona.lnk.to/EOD_SG



・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)/ VVCL-2707〜2708 / ¥1,980(税込)



・通常盤(CD only)/ VVCL-2709 / ¥1,320(税込)



・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)/ VVCL-2710〜2711 / ¥1,980(税込)



◆CD店舗購入特典

○オリジナル特典:ReoNa絵柄オリジナルポストカード

※「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

[対象店舗]

・Sony Music Shop

・アニプレックス オンライン

・全国アニメイト(通販含む)

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

・WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)

・HMV(一部店舗除く) / HMVオンライン

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)

・とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)

・ソフマップ・アニメガ

・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む)

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・「ふあんくらぶ」会員

・ReoNa応援店 ※対象店舗は追ってお知らせいたします。



○Amazon.co.jp:メガジャケ

※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。



◆早期予約特典

対象店舗にて期間内にご予約いただいた方に、「ReoNaオリジナルA4クリアファイル」をプレゼント。

特典は無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご予約ください。

[対象店舗]

・Sony Music Shop

・全国アニメイト(通販含む)

予約:https://reona.lnk.to/EOD_pre

対象期間:2025年5月15日(木)12:00〜 2025年5月31日(土) 23:59まで

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。その他特典がある場合は合わせてプレゼントいたします。



2025年8月6日(水)発売詳細:https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819予約:https://reona.lnk.to/EOD_SG・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)/ VVCL-2707〜2708 / ¥1,980(税込)・通常盤(CD only)/ VVCL-2709 / ¥1,320(税込)・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)/ VVCL-2710〜2711 / ¥1,980(税込)◆CD店舗購入特典○オリジナル特典:ReoNa絵柄オリジナルポストカード※「ポストカード」のReoNa絵柄は各法人別絵柄となります。※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※CD1枚購入につき1つ、購入特典をお渡しいたします。※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。[対象店舗]・Sony Music Shop・アニプレックス オンライン・全国アニメイト(通販含む)・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)・WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)・HMV(一部店舗除く) / HMVオンライン・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)・とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)・ソフマップ・アニメガ・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む)・楽天ブックス・セブンネットショッピング・「ふあんくらぶ」会員・ReoNa応援店 ※対象店舗は追ってお知らせいたします。○Amazon.co.jp:メガジャケ※Amazonではオリジナルポストカードの運用はございませんのでご了承ください。◆早期予約特典対象店舗にて期間内にご予約いただいた方に、「ReoNaオリジナルA4クリアファイル」をプレゼント。特典は無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご予約ください。[対象店舗]・Sony Music Shop・全国アニメイト(通販含む)予約:https://reona.lnk.to/EOD_pre対象期間:2025年5月15日(木)12:00〜 2025年5月31日(土) 23:59まで※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。その他特典がある場合は合わせてプレゼントいたします。

リリースイベント情報

<「End of Days」 発売記念リリースイベント>

詳細:https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/70009165



■2025年9月6日(土)

16:00開始 / 18:00開始 @ 東京都・都内某所

・対象店舗:全国アニメイト(通販含む)

・応募券配布期間

店頭:2025年8月5日(火)店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで

※通販でご購入の場合は配布期間が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。

・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで

※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。



■2025年9月7日(日)

16:00開始 @ 東京都・都内某所

・対象店舗:ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

※カードラボ&ゲーマーズ札幌店、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズラボアバンティ京都店、金沢ゲーマーズは対象外となります。

・応募券配布期間:

店頭:2025年8月5日(火)各店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで

ゲーマーズオンラインショップ対象期間: 〜2025年8月10日(日)23:59までのご注文

※AKIHABARAゲーマーズ本店に関しては取扱いフロアの開店時間からの配布開始となります。

※オンラインショップでは、商品と一緒に発送いたします

※カードラボ&ゲーマーズ札幌店、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズラボアバンティ京都店、金沢ゲーマーズは対象外となります。

・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで

※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。



■2025年9月7日(日)

18:00開始 @ 東京都・都内某所

・対象店舗:WonderGOO/新星堂全店(一部店舗を除く)

・応募券配布期間:2025年8月5日(火)各店舗開店時〜2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで

・応募期間:2025年8月5日(火)〜 2025年8月11日(月・祝)23:59

※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。



■2025年9月14日(日)

18:00開始 @ 大阪府・府内某所

・対象店舗:全国アニメイト(通販含む)

・応募券配布期間:店頭:2025年8月5日(火)各店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで

※通販でご購入の場合は配布期間が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。

・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで

※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。



※イベント当日の詳細については、ご当選者様にご案内させていただきます。

<「End of Days」 発売記念リリースイベント>詳細:https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/70009165■2025年9月6日(土)16:00開始 / 18:00開始 @ 東京都・都内某所・対象店舗:全国アニメイト(通販含む)・応募券配布期間店頭:2025年8月5日(火)店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで※通販でご購入の場合は配布期間が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。■2025年9月7日(日)16:00開始 @ 東京都・都内某所・対象店舗:ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)※カードラボ&ゲーマーズ札幌店、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズラボアバンティ京都店、金沢ゲーマーズは対象外となります。・応募券配布期間:店頭:2025年8月5日(火)各店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時までゲーマーズオンラインショップ対象期間: 〜2025年8月10日(日)23:59までのご注文※AKIHABARAゲーマーズ本店に関しては取扱いフロアの開店時間からの配布開始となります。※オンラインショップでは、商品と一緒に発送いたします※カードラボ&ゲーマーズ札幌店、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズラボアバンティ京都店、金沢ゲーマーズは対象外となります。・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。■2025年9月7日(日)18:00開始 @ 東京都・都内某所・対象店舗:WonderGOO/新星堂全店(一部店舗を除く)・応募券配布期間:2025年8月5日(火)各店舗開店時〜2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで・応募期間:2025年8月5日(火)〜 2025年8月11日(月・祝)23:59※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。■2025年9月14日(日)18:00開始 @ 大阪府・府内某所・対象店舗:全国アニメイト(通販含む)・応募券配布期間:店頭:2025年8月5日(火)各店舗開店時 〜 2025年8月11日(月・祝)各店舗閉店時まで※通販でご購入の場合は配布期間が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。・応募期間:2025年8月11日(月・祝)23:59まで※対象期間内に必ずご応募ください。期間外はいかなる理由でも本イベント抽選にご参加いただけません。※イベント当日の詳細については、ご当選者様にご案内させていただきます。

映像作品リリース情報

LIVE Blu-ray&DVD

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』

2025年6月4日(水)発売



▼完全生産限定盤

『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』

【2BD+CD】\15,400(税込) VVXL-240~243

※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入

【2DVD+CD】\15,400(税込) VVBL-214~217

※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入



▼通常盤 ※初回仕様:三方背 Box、抽選プレゼント応募はがき封入

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

【BD】 \5,500(税込) VVXL-244 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-218

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』

【BD】 \5,500(税込) VVXL-245 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-219



予約:https://reona.lnk.to/BirthAVATAR

LIVE Blu-ray&DVD『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』2025年6月4日(水)発売▼完全生産限定盤『Birth / AVATAR 2024 Complete Box』【2BD+CD】\15,400(税込) VVXL-240~243※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入【2DVD+CD】\15,400(税込) VVBL-214~217※Birth2024 のライブ CD、フォトブック、豪華 Box 仕様、抽選プレゼント応募はがき封入▼通常盤 ※初回仕様:三方背 Box、抽選プレゼント応募はがき封入『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』【BD】 \5,500(税込) VVXL-244 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-218『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』【BD】 \5,500(税込) VVXL-245 【DVD】 \5,500(税込) VVBL-219予約:https://reona.lnk.to/BirthAVATAR

アニメ情報

『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』



◆STAFF

原作:Hypergryph / Studio Montagne

キャラクター原案:唯@w

監督:渡邉 祐記 副監督:西川 将貴 アニメーションキャラクターデザイン:高藤 彩

シリーズ構成:Yostar Pictures アニメーションプロデューサー:畑 岳央

プロップデザイン:若山 温

美術監督:大西 穣(ビック・スタジオ)美術設定:坂本 竜(ビック・スタジオ)

色彩設計:後藤 恵子

撮影監督:蔡 彩云(グラフィニカ) 棚田 耕平(グラフィニカ)

CGディレクター:上野 雄大(IKIF+,Inc.)

編集:重村 建吾

音響監督:渡邉 祐記 音響効果:川田 清貴 音楽:林 ゆうき

音楽制作:レジェンドア グラウンディングラボ

アニメーション制作:Yostar Pictures

製作:Hypergryph Studio Montagne Yostar Yostar Pictures



◆CAST

ドクター:甲斐田 ゆき アーミヤ:黒沢 ともよ

タルラ:坂本 真綾 チェン:石上 静香

ケルシー:日笠 陽子 ロスモンティス:小倉 唯 テレジア:南里 侑香 W:竹達 彩奈

ホシグマ:安野 希世乃 ウェイ:山寺 宏一 フミヅキ:日郄 のり子 Guard:小林 千晃

フロストノヴァ:高垣 彩陽 パトリオット:銀河 万丈 アリーナ:内田 彩

メフィスト:天粼 滉平 ファウスト:堀江 瞬



◆MUSIC

オープニングテーマ 「End of Days」 ReoNa

エンディングテーマ 「Truth」糸奇はな



◆放送情報

2025年7月4日(金)放送開始

TOKYO MX 7月4日(金)23:30~ / KBS京都 7月4日(金)24:00~

サンテレビ 7月4日(金)24:30~ / BS11 7月6日(日)23:30~ / アニマックス 放送日時未定

※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。

各種配信プラットフォームでも順次配信予定

© HYPERGRYPH © HYPERGRYPH

『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』◆STAFF原作:Hypergryph / Studio Montagneキャラクター原案:唯@w監督:渡邉 祐記 副監督:西川 将貴 アニメーションキャラクターデザイン:高藤 彩シリーズ構成:Yostar Pictures アニメーションプロデューサー:畑 岳央プロップデザイン:若山 温美術監督:大西 穣(ビック・スタジオ)美術設定:坂本 竜(ビック・スタジオ)色彩設計:後藤 恵子撮影監督:蔡 彩云(グラフィニカ) 棚田 耕平(グラフィニカ)CGディレクター:上野 雄大(IKIF+,Inc.)編集:重村 建吾音響監督:渡邉 祐記 音響効果:川田 清貴 音楽:林 ゆうき音楽制作:レジェンドア グラウンディングラボアニメーション制作:Yostar Pictures製作:Hypergryph Studio Montagne Yostar Yostar Pictures◆CASTドクター:甲斐田 ゆき アーミヤ:黒沢 ともよタルラ:坂本 真綾 チェン:石上 静香ケルシー:日笠 陽子 ロスモンティス:小倉 唯 テレジア:南里 侑香 W:竹達 彩奈ホシグマ:安野 希世乃 ウェイ:山寺 宏一 フミヅキ:日郄 のり子 Guard:小林 千晃フロストノヴァ:高垣 彩陽 パトリオット:銀河 万丈 アリーナ:内田 彩メフィスト:天粼 滉平 ファウスト:堀江 瞬◆MUSICオープニングテーマ 「End of Days」 ReoNaエンディングテーマ 「Truth」糸奇はな◆放送情報2025年7月4日(金)放送開始TOKYO MX 7月4日(金)23:30~ / KBS京都 7月4日(金)24:00~サンテレビ 7月4日(金)24:30~ / BS11 7月6日(日)23:30~ / アニマックス 放送日時未定※放送時間は編成の都合などにより変更となる場合がございます。各種配信プラットフォームでも順次配信予定

ライブ情報

<ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”>

2025年7月24日(木)神奈川・KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

問:ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



2025年7月25日(金)神奈川・KT Zepp Yokohama

18:00 OPEN/19:00 START

問:ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)



2025年8月13日(水)大阪・Zepp Namba

18:00 OPEN/19:00 START

問:夢番地

TEL:06-6341-3525(平日12:00〜17:00)



2025年8月15日(金)大阪・COMTEC PORTBASE

18:00 OPEN/19:00 START

問:サンデーフォークプロモーション

TEL:(平日12:00〜17:00)



全席指定 ¥7,800(税込)

※一部、ドリンク代¥600 別途

<ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”>2025年7月24日(木)神奈川・KT Zepp Yokohama18:00 OPEN/19:00 START問:ホットスタッフ・プロモーションTEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)2025年7月25日(金)神奈川・KT Zepp Yokohama18:00 OPEN/19:00 START問:ホットスタッフ・プロモーションTEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)2025年8月13日(水)大阪・Zepp Namba18:00 OPEN/19:00 START問:夢番地TEL:06-6341-3525(平日12:00〜17:00)2025年8月15日(金)大阪・COMTEC PORTBASE18:00 OPEN/19:00 START問:サンデーフォークプロモーションTEL:(平日12:00〜17:00)全席指定 ¥7,800(税込)※一部、ドリンク代¥600 別途

ライブフィルム上映情報

『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』



〇2025年6月1日(日)一夜限定全国上映概要

『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』ライヴ・フィルム

+『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』ライヴ・フィルム(劇場版5.1chマスター)一夜限定全国上映



〇2025年/日本/DCP/劇場版5.1ch/16:9/AVATAR109分/Birth135分

日時|2025年6月1日(日)

開映|16:30



〇上映劇場

1. 北海道|札幌シネマフロンティア

2. 宮城|MOVIX仙台

3. 栃木|MOVIX宇都宮

4. 茨城|ユナイテッド・シネマ水戸

5. 群馬|ユナイテッド・シネマ前橋

6. 埼玉|MOVIXさいたま

7. 東京|ユナイテッド・シネマアクアシティお台場

8. 東京|MOVIX亀有

9. 千葉|ユナイテッド・シネマ幕張

10. 神奈川|横浜ブルク13

11. 静岡|静岡東宝会館

12. 新潟|T・ジョイ長岡

13. 名古屋|ミッドランドスクエアシネマ

14. 京都|T・ジョイ京都

15. 大阪|T・ジョイ梅田

16. 神戸|OSシネマズ神戸ハーバーランド

17. 広島|MOVIX広島駅

18. 福岡|T・ジョイ博多

19. 鹿児島|鹿児島ミッテ10



〇チケット販売

2作品一挙見上映 前売|5,900円

各作品当日券(劇場販売券)|3,900円

*全て税込

*1作目の上映後、入れ替えがございます

*2作品一挙見上映のチケットは、プレイガイドのみ販売

*各作品上映のチケットは、当日券(劇場販売券)のみの販売となります。また1作目と2作目の座席が変わる場合がございます

*別途プレミアシート代をご負担いただく席もございます

*入場者特典として、「ReoNaサイン入り二つ折りメッセージカード」をプレゼント



上映特設サイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/572808 『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』〇2025年6月1日(日)一夜限定全国上映概要『神崎エルザ starring ReoNa ✕ ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』ライヴ・フィルム+『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』ライヴ・フィルム(劇場版5.1chマスター)一夜限定全国上映〇2025年/日本/DCP/劇場版5.1ch/16:9/AVATAR109分/Birth135分日時|2025年6月1日(日)開映|16:30〇上映劇場1. 北海道|札幌シネマフロンティア2. 宮城|MOVIX仙台3. 栃木|MOVIX宇都宮4. 茨城|ユナイテッド・シネマ水戸5. 群馬|ユナイテッド・シネマ前橋6. 埼玉|MOVIXさいたま7. 東京|ユナイテッド・シネマアクアシティお台場8. 東京|MOVIX亀有9. 千葉|ユナイテッド・シネマ幕張10. 神奈川|横浜ブルク1311. 静岡|静岡東宝会館12. 新潟|T・ジョイ長岡13. 名古屋|ミッドランドスクエアシネマ14. 京都|T・ジョイ京都15. 大阪|T・ジョイ梅田16. 神戸|OSシネマズ神戸ハーバーランド17. 広島|MOVIX広島駅18. 福岡|T・ジョイ博多19. 鹿児島|鹿児島ミッテ10〇チケット販売2作品一挙見上映 前売|5,900円各作品当日券(劇場販売券)|3,900円*全て税込*1作目の上映後、入れ替えがございます*2作品一挙見上映のチケットは、プレイガイドのみ販売*各作品上映のチケットは、当日券(劇場販売券)のみの販売となります。また1作目と2作目の座席が変わる場合がございます*別途プレミアシート代をご負担いただく席もございます*入場者特典として、「ReoNaサイン入り二つ折りメッセージカード」をプレゼント上映特設サイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/572808