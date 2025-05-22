¡ÚMAJ¡ÛºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëtuki.
¢£¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony¡Ù¡Ê22Æü¡¢¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡Ë
¡¡ºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢tuki.¤¬µ±¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥éÈ´·²¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¤¤á¤¿Number_i¤âÅÐ¾ì
¡¡¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡ÊMAJ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò¤³¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡tuki.¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤Ï¡¢2023Ç¯9·î29ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡£2024Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼«¿È½é¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô4²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê2024/12/23ÉÕ¡Ë¡ÊÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¡§48,291.5Ëü²ó¡Ê482,914,882²ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡Ê2024/1/29ÉÕ¡Ë¡¢2023/10/16ÉÕ¤«¤é2025/5/12ÉÕ¤Þ¤Ç83½µÏ¢Â³¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP30Æþ¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â5°Ì¡ÊÎßÀÑDL¿ô¡§16.5ËüDL¡Ê164,871DL¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡Ê¢¨¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù(2025/5/19ÉÕ¸½ºß)¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢tuki.¤¬µ±¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥éÈ´·²¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¤¤á¤¿Number_i¤âÅÐ¾ì
¡¡¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡ÊMAJ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò¤³¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£