ガチャが大人気！ぬいぐるみ「mojojojo」フェアが銀座 蔦屋書店にて開催中。気になるラインナップをレポするよ

かわいいもの好きさん必見!現在、東京・銀座 蔦屋書店にて、ぬいぐるみ作家「 mojojojo(モジョジョジョ) 」さんのフェアが開催中です。ぬいぐるみは発売されるたび完売、そしてガチャガチャも売り切れるなど、大きな話題を集めています。フェアの会場では、ふわふわ質感のかわいいぬいぐるみが見られるほか、ステッカーやアクスタなどのグッズが豊富に展開。早くも売り切れグッズが出てきているので、早めに足を運ぶのがおすすめです!

銀座 蔦屋書店にてmojojojoフェアが開催中雑貨店のバイヤーを経て独学でぬいぐるみ作りを学び、2013年より作家活動をスタートした「mojojojo」。その素朴なお顔と癒される雰囲気で、人気を集めています。そんな「mojojojo」のフェア「PETE AND MOSS WANDERING TOKYO in Ginza Tsutaya Books」が、銀座 蔦屋書店にて開催中。蔦屋書店限定ぬいぐるみの抽選販売と、グッズの販売がおこなわれています。かわいいものがずらりと並んだ空間は、見ているだけで癒されちゃいそうですね。ゲットできたらレア!ぬいぐるみの抽選販売を実施ぬいぐるみをその場で購入することはできませんが、期間中は見本が展示されています。注目は、銀座 蔦屋書店限定の「Teddy JOJO」(各 税込2万2000円)。『Pete the Dog』『Moss the alligator』の2種類がラインナップしていますよ。本のミニチュア(開閉不可)とショッパーが付いた、特別なぬいぐるみをぜひチェックしてくださいね。おなじみの「Todd friends」(各 税込7700円)も展開中。どの子に応募しようか、実物を見ながらじっくり検討してみましょう。ステッカーやアクスタラインナップにも注目ぬいぐるみのほか、会場ではさまざまなグッズが登場中。こちらはその場での購入が可能ですよ。「Toddステッカー」(各 税込550円)は、ラインナップがとても豊富!スマホケースなどに挟んで、いつでも見えるところにセットしておくのも良さそうです。今回のフェアで初登場したという、「お土産缶バッジ」(各 税込550円)も要チェックですよ。「ミニアクスタ」(各 税込880円)はお部屋に飾るもよし、クリアケースなどに入れて持ち運ぶもよし。ミニチュアサイズがかわいい、「ミニマグキーホルダー」(税込1430円)にもときめきが止まりません…!フリーでもらえるカードもうれしいね会場では、フリーでもらえるカードも用意されていました。ふわふわのぬいぐるみが並んだカードは、お部屋に飾ってもかわいくなりそう!「mojojojo」のぬいぐるみがデザインされた、かわいいチラシも無料でもらえます。ブックカバーなどおしゃれにリメイクできそうだから、ぜひ持ち帰ってみてくださいね。人気のアイテムは早くも売り切れが出ているので、早めのチェックが吉。気になる人は、会期中に足を運んでみてはいかが?※グッズは在庫が無くなり次第販売終了、再入荷は未定です。PETE AND MOSS WANDERING TOKYO in Ginza Tsutaya Books場所:銀座 蔦屋書店(東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F)期間:2025年5月17日(土)〜31日(土)※終了日は変更になる場合があります。時間:10:30〜21:00詳細ページ:https://store.tsite.jp/ginza/event/stationery/47202-1557080507.html