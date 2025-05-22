¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ª¼é¤ê¡×¤Ç¡ÖÈ¿Â§¶â¡×¤Î²ÄÇ½À!? ¤¦¤Ã¤«¤ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤òËÉ¤°¹©É×¤È¤Ï ¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥ì¥Ð¡¼¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¡×¿Í¤â
¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢É³¤ÇÄß¤ê²¼¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¼é¤ê¤Ê¤É¤ò¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ä¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¡¼!?¡× ¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËËþºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤ª¼é¤ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢°¦¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤ØÄß¤ê²¼¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ°Â´ð½àÂè10¾ò¡ÊÁà½ÄÁõÃÖ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ÎÁàºîÁõÃÖ¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÆ°×¤Ë¼±ÊÌ¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢Áàºî¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î±¿Å¾¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°ºî¤ä¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¹Ô°Ù¤ÏNG¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕÂ°¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡¦¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤ª¼é¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÄß¤ê²¼¤²¤ë¹Ô°Ù¤¬°ãÈÈ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¼é¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ä¡¢É³¤ÇÄß¤ë¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤ËNG¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÛÈ×¤Ç¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¼é¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â±¿Í¢¾ÊÎáÂè67¹æ Âè29¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂè4¹à¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤¬Á°ÌÌ¥¬¥é¥¹µÚ¤ÓÂ¦ÌÌ¥¬¥é¥¹¡Ê±¿Å¾¼Ô¤è¤ê¤â¸åÊý¤ÎÉôÊ¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÁõÃå¤µ¤ì¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÅÉÁõ¤µ¤ìËô¤Ï¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ª¤è¤Ó±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤ë¤ÈÊÝ´É´ð½à°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¼Ö¸¡¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¼é¤ê¤À¤±¤¬NG¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐµÛÈ×¤ò»È¤Ã¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤âNG¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¡¢³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êŽ¥Ž¥Ž¥¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÉôÊ¬¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç±¿Å¾¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤ª¼é¤ê¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤ª¼é¤ê¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¼é¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¡×É¬Í×À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¾®ÊªÆþ¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤ª¼é¤ê¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇö·¿¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¶¼º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼Ö¸¡¾ÚÆþ¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤«¤éÁ°¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ª¼é¤ê¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ê¤É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¤Á¤ó¤È¡Ö¤ªÊ²¤¤¢¤²¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£