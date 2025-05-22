¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯È¯É½¡× ²Á³ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«
¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¿ï°Õ·ÀÌó¤ò³èÍÑ¤·¤¿È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢22Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¸Ç¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯È¯É½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÇÀ¿å¾Ê¤ÈºâÌ³¾Ê¤Ç¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ò¸Ç¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡ËÃæ¤Ë¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯¡¢¤¤¤¯¤é¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç½Ð¤¹¤È¤¤¤¦È¯¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ò¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¤Ç½Ð¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÇ¸Ç¤¿¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Á³Ê¤â´Þ¤á¤ÆÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥³¥á²Á³Ê¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç3000±ßÂæ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£