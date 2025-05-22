ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¡¢¿·´¶³Ð¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿¡×¥Û¥¹¥Æ¥ë¡ÖGRAND HOSTEL LDK ÅìµþÀ¾³ëÀ¾¡×¤ò³«¶È
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢Î¹¿Í¤¬½¸¤¦¡È°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²È¡ÊLDK¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Û¥¹¥Æ¥ë¡ÖGRAND HOSTEL LDK ÅìµþÀ¾³ëÀ¾¡×¤ò5·î28Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î·úÊª¤ò1Åï¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖGRAND HOSTEL LDK ÅìµþÀ¾³ëÀ¾¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥É¥ß¥È¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¸Ä¼¼¡×¤òÈ÷¤¨¤¿Áí¥Ù¥Ã¥É¿ô289¤ÎÂç·¿¥Û¥¹¥Æ¥ë¡£Âç¼êÄ®¤äÆüËÜ¶¶¤Ê¤ÉÅÔ¿´¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¡ÖÀ¾³ëÀ¾¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥·¥ó¥°¥ëÍøÍÑ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡ÖTraveler's place¡¤ your home.¡ÝÎ¹¿Í¤Îµï¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¡£¡Ý¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤¬¼«Í³¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸ì¤é¤¤¡¢°Â¤é¤²¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢À¶·é´¶¤È°Â¿´´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²È¡ÊLDK¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿4³¬¤Ï¡¢¿á¤È´¤±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«Êü´¶¤ò³è¤«¤·¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤¬¼«Í³¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥Ó¡¼¥Á¥Á¥§¥¢¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÇòº½¤òÉß¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¤ÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÌ¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÏÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¡¼¥Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ç¥Ã¥¥µ¥¤¥É¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤È¡¢Âç·¿¤ÎÎäÅà¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤ä³Æ¼ïÄ´Íý´ï¶ñ¤ò´°È÷¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤¬ÂÚºßÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸ì¤é¤¤¡¢°Â¤é¤°¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ§Åø¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥¤¥ì¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éô²°¥¿¥¤¥×¤Ï¥É¥ß¥È¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡Ê154¥Ù¥Ã¥É¡¦Á´9¼¼¡Ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¸Ä¼¼¡Ê3¡Á6Ì¾¡¦Á´9¼¼¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¸Ä¼¼¡Ê2¡Á8Ì¾¡¦Á´22¼¼¡Ë¤Î3¼ïÎà¡Ê³Æ¥É¥ß¥È¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¥«¡¼¥É¥¡¼¼°¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥É¥¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤ÏÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö½÷ÀÀìÍÑ¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡×¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¸Ä¼¼¤ÏÊ£¿ôÌ¾¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤ÊÉô²°¥¿¥¤¥×¡£¥Û¥Æ¥ë¸Ä¼¼¤Ï¼¼Æâ¤ËÀìÍÑ¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¡¦ÀöÌÌÂæ¡¦¥È¥¤¥ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ËºÇÅ¬¤ÊÉÛÃÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉô²°¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2À¤ÂÓ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê8Ì¾Éô²°¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤È¤·¤ÆÄ¹´üÂÚºß¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¹Á¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿4³¬¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÚºßÃæ¤Î¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ¹¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯6·îº¢¤ËÂçºå¡Ê¿·À¤³¦¡Ë¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¹Åç¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¡ÖGRAND HOSTEL LDK¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·µ¬¥Û¥¹¥Æ¥ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎGRAND HOSTEL LDK ÅìµþÀ¾³ëÀ¾ ³µÍ×¡Ï
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾³ëÀ¾6ÃúÌÜ9¡Ý5
¹½Â¤¡§RCÂ¤5³¬·ú
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§905.74m2
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§3258.82m2
¥Ù¥Ã¥É¿ô¡§289
½×¹©¡§4·î
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÀ¾³ëÀ¾¡×±Ø ÅÌÊâÌó4Ê¬
³«¶ÈÆü¡§5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¡áhttps://www.daiwalifenext.co.jp