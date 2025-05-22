¡ÚMAJ¡ÛºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ïtuki¡¥¤¬¼õ¾Þ¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÏÀõÅÄ¿¿±û
¡ãMUSIC AWARDS JAPAN2025¼ø¾Þ¼°¡ä¡þ22Æü¡þµþÅÔ»Ô¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ
ºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ë¤Ï¡¢tuki¡¥¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¡Ê34¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¾ï¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âÂô»³¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¡¢Âô»³³ê¤ê¡¢Âô»³»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¤´³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢tuki¤Î¼õ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
tuki¡¥¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ë¥Ó¡¼¤òtuki¡¥¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤´³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Æ±¾Þ¤Ë¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Number¡²i¡¢Omoinotake¡¢tuki¡¥¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡È¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëº£Ç¯¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£21Æü¤ËÆ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢62ÉôÌç¤Î¤¦¤Á40ÉôÌç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
22Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¡ÖTop Global Hit from Japan¡ÊÀ¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ³Ú¶Ê¤òÂÐ¾Ý¡Ë¡×¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢³Ú¶Ê¾Þ¡Ê¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÂÐ¾Ý¡Ë¡×¤Î¼çÍ×6ÉôÌç¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¡¡²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤òÀßÎ©¡£·Ð»º¾Ê¤äÊ¸²½Ä£¤Î¶¨ÎÏ¤â¼õ¤±¤ë¡£¡È¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¤ò·Ç¤²¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëº£Ç¯¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£Á´62ÉôÌç¤Î¾Þ¤¬²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼ÔÌó5000¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£