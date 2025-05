アジア版グラミー賞といわれる新音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式が22日、ロームシアター京都で行われ、YOASOBIの「アイドル」が「Top Global Hit From Japan」に輝いた。

ステージ上でトロフィーを受け取り「このような賞をいただくことができて、心からうれしく光栄に思います」と晴れやかな笑顔のikura。「このアイドルという曲は『推しの子』という作品から生まれた楽曲。物語を音楽にするYOASOBIならではの向き合い方で楽しく作っていた先にお話をいただけて、本当にうれしい」と喜びを語った。

海外でヒットした日本の楽曲を表彰する「Top Global Hit From Japan」には他に、Lotus Juice/高橋あず美「It's Going Down Now」、XG「WOKE UP」、藤井風「死ぬのがいいわ」、松原みき「真夜中のドア〜stay with me」がノミネートされた。

21日に開催されたPremiere Ceremonyでは40部門の最優秀作品・アーティストを発表。2日目のこの日は、最優秀楽曲賞など主要6部門を含む22部門が表彰された。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに全62部門を創設。候補入りしたアーティストやレコード会社関係者ら5000人以上の投票によって決定した。