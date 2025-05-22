ºßÍèÀþÆÃµÞ¹âÂ®²½¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¡¡¼«Ì±PT¡¢¥ß¥Ë¿·´´Àþ²þÎÉ¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢ºßÍèÀþÆÃµÞ¤Ê¤É´´ÀþÅ´Æ»¤Î¹âµ¡Ç½²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤òµá¤á¤ëÃæ´ÖÊó¹ð¤òÂç¶Ú¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÀþÏ©²þÎÉ¤Ë¤è¤ëºßÍèÀþÆÃµÞ¤Î¹âÂ®²½¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£PT¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤òÁö¤ë¡Ö¥ß¥Ë¿·´´Àþ¡×¤Î½©ÅÄ¡¢»³·ÁÎ¾¿·´´Àþ¤ò¥È¥ó¥Í¥ëÀ°È÷¤Ê¤É¤Ç²þÎÉ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PT¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¶á¤¯ºöÄê¤¹¤ë·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤Î»Ø¿Ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢¶ñÂÎºö¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î°ÜÆ°¤ò°ìÁØÂ¥¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£