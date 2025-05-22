¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ËÜµ¤¤ÎÂç²þ³×¡ª¡ÖÇ¯Êð16²¯¡×¤Ç¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤ò¾·æÛ
¡¡À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç5²ó¤ÎºÇÂ¿Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢¼«Â¾¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆAC¥ß¥é¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°Á´¤Æ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤â5ÅÙÀ©ÇÆ¡£¼ÂÀÓ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤âµìÀ¾¥É¥¤¥Ä»þÂå¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÈÊÂ¤Ó¡¢WÇÕÍ¥¾¡4²ó¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Î»Ø´ø´±¤ò¾·æÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤¬ÃÑ¤â³°Ê¹¤â¼Î¤Æ¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤ò½¢Ç¤¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¡£¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶á¤ÎÉÔÀ®ÀÓ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÌ±2²¯1000Ëü¿ÍÁ´°÷¤¬¡È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¡È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»ØÅ¦¤¬·ã¤·¤¤¤ª¹ñÊÁ¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÌ±¤¬¤è¤¯µö¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄºÅÀ¤ÎºÂ¤«¤é¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¤Ç5ÅÙ¤á¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤¬Ê¨¤ÊÖ¤Ã¤¿2002Ç¯Æü´Ú¶¦ºÅÂç²ñ¤Î¤È¤¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ë23Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆü´Ú¶¦ºÅ¤«¤éÁ°²ó¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Þ¤Ç¤Î5Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¤Ä¤Í¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Í¥¾¡¤É¤³¤í¤«2014Ç¯¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹â¡£¤·¤«¤âÆ±Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ï1¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡È¥ß¥Í¥¤¥í¥ó¤Î»´·à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤â¥ª¥é¥ó¥À¤Ë0¡Ý3¤ÈÇÔÀï¡£¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ´ÙÍî¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍèÇ¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ»ñ¶â¤¬½áÂô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÎÇ¯Êð¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤ª¶â¤Ï16²¯±ß¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÇºÇ¹âµë¼è¤ê¤Î´ÆÆÄ¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌó9²¯5000Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÏÆîÊÆ¤«¤é6¥«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï4°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê7°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬FIFA¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë²ó¤ë¡Ë¡£
¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤Ï¤É¤óÄì¤«¤é6ÅÙ¤á¤ÎÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£