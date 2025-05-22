ÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¡ÖÄí¤Î¼Ç¡×¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤ë¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÄí¤Î¼Ç¤Î¼êÆþ¤ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç¤ÎÄí¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¼êÆþ¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÎÙ¤ÎÄí¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¤¬Ëè½µËö¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£Èæ¤Ù¤ë¤È¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤ÊÄí¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÄí¤Ç¤¹¤«¡© ¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÄí¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå¸åÈ¾ ÃËÀ¡Ë
¡ö
¼Ç¤ÎÄí¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¡£¡Ö¿²Å¾¤¬¤ì¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Áð¼è¤ê¤Ã¤Æ¹ø¤¬¤¹¤´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½»µÈ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¼Ç¤ÎÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õ¤¬°ã¤¦¤«¤éÆüËÜ¤Î¼Ç¤Ï´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿Í¹©¼Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð
¥×¥í¤ÎÄí»Õ¤Ç¤¹¡£¤ªÄí¤Ë¼Ç¤òÄ¥¤ë¤È¡¢½Õ¤«¤é½©¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏÅÚÆüµÙÆü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Ç¤ËÊû¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¼«Æ°Áö¹Ô¤Î¼Ç´¢¤êµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁðÈ´¤¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¹©¼Ç¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤ÏËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿¿²Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ®¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÄí¤Î¤¢¤ë¤ª²È¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çº¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 60Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¢¡Äí¤ÇÌîÀ¸¤ÎÁð²Ö¤ò³Ú¤·¤à
¼Ç¤Ï¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢ÆüËÜ¼Ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÅß¤Ë¸Ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ç¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¼ÇÀìÍÑ¤Î½üÁðºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤éÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ç¤ò¤ä¤á¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËèÇ¯¡¢¼ï¤¬Íî¤Á¤ÆåºÎï¤Ê²Ö¡¹¤¬ºé¤¤Þ¤¹¡£Áý¤¨²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¡£¡ÊÉÙ»³¸© 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡ËÉÁð¥·¡¼¥È¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
²æ¤¬²È¤ÏÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Î²£¤ËÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï»¨Áð¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤ÇËÉÁð¥·¡¼¥È¤òÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹º¤Î·ê¤«¤é¤â»¨Áð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¿Í¹©¼Ç¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÆ¤ËËÜÊª¤Î¿¢Êª¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨Áð¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áð²ÖÄøÅÙ¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»¨Áð¤ÏGWÃæ¤ËÃ¶Æá¤ÈÂ©»Ò¤Ç°ú¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë½üÁðºÞ¤ò¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 50Âå¸åÈ¾ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡ÅÅÆ°¼Ç´¢µ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤ë
¼ÇÀ¸¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£2Ëü±ß¤°¤é¤¤¤ÇÅÅÆ°¼Ç´¢µ¡¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥á¥ó¥Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ½ë¤µ¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼Ç¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ÇÀ²È¡Ë
----------------------------------------------------
5·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250516090000
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÄí¤Î¼Ç¤Î¼êÆþ¤ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç¤ÎÄí¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¼êÆþ¤ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÎÙ¤ÎÄí¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¤¬Ëè½µËö¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£Èæ¤Ù¤ë¤È¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤ÊÄí¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÄí¤Ç¤¹¤«¡© ¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÄí¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå¸åÈ¾ ÃËÀ¡Ë
¡ö
¼Ç¤ÎÄí¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¡£¡Ö¿²Å¾¤¬¤ì¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Áð¼è¤ê¤Ã¤Æ¹ø¤¬¤¹¤´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½»µÈ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¼Ç¤ÎÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õ¤¬°ã¤¦¤«¤éÆüËÜ¤Î¼Ç¤Ï´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿Í¹©¼Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð
¥×¥í¤ÎÄí»Õ¤Ç¤¹¡£¤ªÄí¤Ë¼Ç¤òÄ¥¤ë¤È¡¢½Õ¤«¤é½©¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏÅÚÆüµÙÆü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Ç¤ËÊû¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¼«Æ°Áö¹Ô¤Î¼Ç´¢¤êµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁðÈ´¤¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¹©¼Ç¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤ÏËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿¿²Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ®¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÄí¤Î¤¢¤ë¤ª²È¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çº¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 60Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¢¡Äí¤ÇÌîÀ¸¤ÎÁð²Ö¤ò³Ú¤·¤à
¼Ç¤Ï¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢ÆüËÜ¼Ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÅß¤Ë¸Ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ç¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¼ÇÀìÍÑ¤Î½üÁðºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤éÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ç¤ò¤ä¤á¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËèÇ¯¡¢¼ï¤¬Íî¤Á¤ÆåºÎï¤Ê²Ö¡¹¤¬ºé¤¤Þ¤¹¡£Áý¤¨²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¡£¡ÊÉÙ»³¸© 50Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡ËÉÁð¥·¡¼¥È¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
²æ¤¬²È¤ÏÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Î²£¤ËÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï»¨Áð¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤ÇËÉÁð¥·¡¼¥È¤òÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹º¤Î·ê¤«¤é¤â»¨Áð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¿Í¹©¼Ç¤Ë¤·¤Æ¡¢ÏÆ¤ËËÜÊª¤Î¿¢Êª¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨Áð¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áð²ÖÄøÅÙ¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»¨Áð¤ÏGWÃæ¤ËÃ¶Æá¤ÈÂ©»Ò¤Ç°ú¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë½üÁðºÞ¤ò¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 50Âå¸åÈ¾ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡ÅÅÆ°¼Ç´¢µ¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤ë
¼ÇÀ¸¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£2Ëü±ß¤°¤é¤¤¤ÇÅÅÆ°¼Ç´¢µ¡¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥á¥ó¥Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ½ë¤µ¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼Ç¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÆÊÌÚ¸© 40Âå¸åÈ¾ ÃËÀ ÇÀ²È¡Ë
----------------------------------------------------
5·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250516090000
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/bo/