¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ°è¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡¡¾®³ØÀ¸¤¬À¶ÁÝ³èÆ°¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È¤È°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Î¼þ¤ê¤Î¤´¤ß½¦¤¤
½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬£²£²Æü¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³Ø¹»¤Î¼þ¤ê¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´Û»Ô¤Î²Ö²¬¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤È£³Ç¯Á°¤«¤é¹çÆ±¤Ç¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£²Æü¤Ï»ùÆ¸£²£¸¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½£²£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï£´¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾®±«¤Î¹ß¤ëÃæ¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ³ØÏ©¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ä¡¢Â¦¹Â¤ÎÃæ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤´¤ß¤ò½¦¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ö²¬¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ÝÂê¤äÌÜÉ¸¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£