¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É±Æ¶Á¤Ï¡¡Í¢½Ð¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¸©Æâ´ë¶È¡¡Ìó7³ä¤¬¡Öº£¸å±Æ¶Á¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¡¡¸©¤¬Ä´ºº ¡Ô¿·³ã¡Õ
¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤ÇÌó7³ä¤Î´ë¶È¤¬º£¸å±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸©¤Ï22Æü¡¢¾ðÊóÏ¢Íí²ñµÄ¤ò³«¤º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¸©Æâ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Öº£¸å±Æ¶Á¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬Ìó7³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¸©»º¶ÈÀ¯ºö²Ý¡¡ß§Ã«Éð²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°ú¤Â³¤Ä´ºº¡¦Ãí»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±çºöÅù¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ïº£¸å¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÍ»»ñÀ©ÅÙ¤äÈÎÏ©³«Âó¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£