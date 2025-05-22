Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ë·èÄê¡ªÌ¾¿ÍÀï¤ËÂ³¤¼«¿È½é¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡É¤Ø Ä©·è¤Çº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊÇË¤ë¡¿¾´ý¡¦²¦°ÌÀï
¡¡¾´ý¤Î¡Ö°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¡×Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬5·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê30¡Ë¤Ë125¼ê¤Ç¾¡Íø¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢22¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î²¦°ÌÄ©Àï¤Ï½é¡£Æ£°æ²¦°Ì¤È6ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤à¡£ÃíÌÜ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï7·î5¡¦6Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¡Ö¹ç¾¸¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçÂ¢¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÄ©¤ó¤À±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤òÀ©¤·²¦°Ì½éÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¹¥Å¨¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡£¿¶¤ê¶ð¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸¦µæÈÏ°Ï¤Î¾´ý¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Á°Îã¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¡£·ã¤·¤¤¹¶¤á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÍ¥Àª¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÏÉ¬»à¤Ë¾¡Éé¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¿Ê¡£ºÇ¸å¤ÏÎäÀÅ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Âè66´ü²¦°ÌÀï¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë·èÄê¡£2020Ç¯¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆ£°æ¼·ÃÊ¡Ê¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£´ü¤ÏÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦Àï¤¤¤È¤â¤Ê¤ë¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ì¾¿ÍÄ©Àï¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î·ãÆÍ¤¬·èÄê¡£À¹²Æ¤ËÁè¤ï¤ì¤ë¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¾¡Éé¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÆüÄø¡¦²ñ¾ì¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡ä
Âè1¶É¡¡7·î5¡¦6Æü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡Ë¡¡°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¡Ö¹ç¾¸¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçÂ¢¡×
Âè2¶É¡¡7·î15¡¦16Æü¡Ê²Ð¡¦¿å¡Ë¡¡¿À¸Í»Ô¡ÖÃæ¤ÎË·¿ð±ñ¡×
Âè3¶É¡¡7·î29¡¦30Æü¡Ê²Ð¡¦¿å¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡Ö¥Ý¥ë¥È¥à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëËÌ³¤Æ»¡×
Âè4¶É¡¡8·î19¡¦20Æü¡Ê²Ð¡¦¿å¡Ë¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ö½¡Áü¥æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×
Âè5¶É¡¡8·î26¡¦27Æü¡Ê²Ð¡¦¿å¡Ë¡¡ÆÁÅç»Ô¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×
Âè6¶É¡¡9·î9¡¦10Æü¡Ê²Ð¡¦¿å¡Ë¡¡ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡ÖÊ¿ÅÄ»û¡×
Âè7¶É¡¡9·î24¡¦25Æü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡Ö¸µÅò¿Ø²°¡×
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë