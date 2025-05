¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÈÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤ÊÀ¤³¦¡ªBACON¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×

BACON(べーこん)は、本物と見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの写真展&物販展の最新作「ミニチュア写真の世界展」を、静岡パルコにて2025年6月14日(土)〜7月21日(月・祝)の期間限定で開催します。

BACON「ミニチュア写真の世界展」

開催日時: 2025年7月5日(土)〜7月21日(月・祝)

営業時間: 10:30〜19:00(最終入場18:30)

※土日祝のみ10時開場

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 3階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 64組

主催 : BACON

BACON(べーこん)は、本物と見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの写真展&物販展の最新作「ミニチュア写真の世界展」を、静岡パルコにて2025年6月14日(土)〜7月21日(月・祝)の期間限定で開催!

「ミニチュア写真の世界展」は1年ぶりの静岡開催として、いずれも新作展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズを用意。

<SNSで話題の“超精巧”ミニチュアが静岡に初上陸!本物以上のリアルさに注目!>

SNSで注目を集めるクリエイターたちが一堂に会する特別な展示会です。

1年ぶりの開催となる今回は、静岡最大規模となる64組のクリエイターが参加し、過去に来場いただいた方でも新たな驚きが楽しめるよう、展示作品を新作ベースに一新。

すべての作品が静岡会場では初公開となり、ここでしか体験できない“超リアル”な世界が広がります。

【注目の初公開作品を紹介】

◆ りっこ(@mysiderikko)

Instagramフォロワー6.5万人超の人気作家が、62種類のミニチュア点心を蒸籠にぎゅっと詰め込んだ新作を披露!作品をスマホで撮影すると点心の種類が画像検索でわかる、遊び心あふれる仕掛けも必見です。

◆ Renee(@renee_miniature)

7年かけて進化を続けてきた大作「いちご農園のスイーツカフェ」が静岡初登場。

2025年の農園は、過去最多のいちごで彩られ、華やかで甘い世界観をお届けします。

◆ ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)

素材とリアルさにこだわる人気作家が、約8ヶ月かけて制作した実在した洋菓子店を静岡で初公開。

1960年代の中華料理屋を再現したジオラマや、ステンレス・銅・真鍮など多彩な金属を使ったベーカリーの厨房シーンは圧巻の精密度!

◆ clarabel(@clarabel0919)

細密なドールハウス作品で注目を集める作家が、1/48スケールの世界観を静岡に初披露。

ハウス内のインテリアや装飾まで細部にわたってこだわり抜かれた、静かな感動に包まれる作品です。

◆ N=yatsugatake(@nyatsugatake_fanlab)

ロマンティックなウエディングドレスショップを、繊細なミニチュアで再現。

ドレスの質感や店内のディテールに至るまで、美しさと夢の詰まった世界が広がります。

この他にも、驚きと創造力が融合した静岡限定の初公開作品を多数展示!

リアルを超えるミニチュアの魅力を、ぜひ会場で体感してください。

<動物たちが大脱走!?ミニチュアたちが“かくれんぼ”中!>

パンダやアヒル、クマや猫など、小さくて愛らしいミニチュアの動物たちが、静岡の会場でまさかの大脱走!?会場内の特設エリアには、人気クリエイターたちがこの企画のためだけに制作した模型・おもちゃ・ぬいぐるみ・フードなど、多彩なミニチュア作品がずらりと並びます。

さらに、来場者自身が参加できる**体験型企画『ミニチュアかくれんぼ』**も静岡で初開催!

展示の中にひそむ小さな動物たちを探す、謎解き感覚の参加型イベントで、子どもから大人まで夢中になること間違いなし。

“見て楽しい・探して楽しい”、ワクワクが詰まったミニチュアの世界を、会場でたっぷり楽しめます!

■「ミニチュア写真の世界展 2025 in 静岡」グッズ一例

<りっこ>

・金魚(ガラス風) 2,000円

・金魚(金魚鉢風とホーロー風) 5,000円

<まいにちごまふぅ>

・パンチャームセット 3,300円

<salon de Belle Rose>

・うさぎスイーツセット 2,300円

・いちごのシャルロットケーキ 2,800円

・うさ耳瓶入りキャンディ 900円

・ミルクシェイク 1,500円

・2段丸BOX 1,500円

・3段丸BOX 2,200円

・プチカップケーキ 1,400円

<kerosaka>

・浜松餃子ブローチ 3,080円

・鉄板ハンバーグブローチ 3,080円

<さかなさん>

・のり弁 3,500円

<ことなのうそっこ食堂>

・お食い初めセット 4,000円

<みいやん商店>

・小瓶キーホルダー 800円〜

<チイサナツクエ>

・すやすやにゃんこのミニチュア 3,300円

・ゆらゆら小鳥のミニチュア 2,750円

<amo miniature>

・ボールペン 3,000円〜

<ebisukaasn>

・ミニチュアフードの置き物 1,200円

・ブローチ 880円

・お寿司のピンクッション 1,200円

<GuuRe.8>

・マグネット 990円

・ヘアゴム 990円

・パンブローチ 990円

・携帯チャーム 1,100円

・クマパンスタンド 1,320円

・キーホルダー 1,540円

・wクリップ 2,200円

・ネックレス 2,200円

<ことなのうそっこ食堂>

・ミニチュアフード 2,500円〜

<yokan>

・うさぎのクッキーセット 2,640円

・かご入りパンのセット 3,300円

<Re:treat>

・ミニチュアパングッズ 2,000円〜

<miroture_food>

・ガパオセット(大) 2,000円

・ガパオセット(小) 1,800円

<Ten’s magnet>

・手のひらどんぶりのキーホルダー 1,600円

<kodamama>

・トランクスイーツ 12,000円

<M’s mini>

・アンティークキッチンストーブ 8,800円

<六花八葉>

・イヤリング、ピアスなど 800円〜

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ここでしか体験できない“超リアル”な世界!BACON「ミニチュア写真の世界展」 appeared first on Dtimes.