ばいきんまんが水をかけまくる「ばいきんまんの水でっぽう」も！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは6月14日(土)〜9月29日(月)、「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。

期間 :2025年6月14日(土)〜9月29日(月)

場所 :2F ミュージアム(あかちゃんまんテラス横 屋外エリア)

参加費:無料(ミュージアムへの入館が必要です)

※天候不良等により休止になる場合があります。

楽しい仕掛けが満載のほか、服やおむつを履いたまま遊べるので、小さなお子様や水が苦手なお子様も安心して楽しめます。

夏の暑さを吹き飛ばす、お子様が元気100倍で楽しめるエリアです。

■「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」概要

ばいきんまんがみんなに水をかけまくる「ばいきんまんの水でっぽう」や、滝のように水が流れ落ちる「ウォーターシャワー」、いつ水が落ちるか分からない「お水のバケツ」など毎年大人気の遊具が登場。

優しく水が飛び出す「お水のアーチ」は小さなお子様も安心して遊べるので、水あそびデビューにもぴったりです。

びしょ濡れになったお洋服を着替えられるスペースもあります。

ばいきんまんの水でっぽう

ばいきんまんがみんなに水をかけてくる!

お水のバケツ

優しく水が飛び出す「お水のアーチ」は小さなお子様も安心

■仙台限定デザインのジッパーバッグをプレゼント!

6月14日(土)〜9月29日(月)の期間中、こどもチケットで入館された方に仙台限定デザインのオリジナルジッパーバッグをプレゼント!

※無くなり次第、終了します。

仙台限定デザインのジッパーバッグ

【日時指定WEBチケット販売】

7月19日(土)〜7月21日(月)、8月9日(土)〜8月17日(日)は館内の混雑緩和・待ち時間短縮のため、入館時間を指定して事前に予約できる「日時指定WEBチケット」を販売します。

・日時指定WEBチケット対象期間

(1)7月19日(土)〜7月21日(月)

(2)8月9日(土)〜8月17日(日)

こども(1歳以上) 2,200円(通常期間:2,000円)

おとな(中学生以上) 2,200円(通常期間:2,000円)

<上記期間の日時指定WEBチケット販売開始日>

(1)7月1日(火) 10:00〜

(2)7月22日(火) 10:00〜

※日時指定WEBチケットは上記販売開始日から当日の各入館時間まで、公式ホームページにて販売します。

※チケットの予約状況に余裕がある場合のみ、当日窓口でも販売します。

(WEB販売優先)

※価格は全て税込です。

【営業時間変更】

・7月19日(土)〜7月21日(月)

・8月9日(土)〜8月17日(日)

・9月14日(日)

・9月21日(日)〜9月22日(月)

ミュージアム(有料エリア):9:30〜17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール :10:00〜17:00

・9月9日(火)

ミュージアム(有料エリア):10:00〜15:00(最終入館14:00)

ショッピングモール :10:00〜15:00

・9月10日(水)

全館休業

※通常期間

ミュージアム(有料エリア):10:00〜17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール :10:00〜17:00

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

