YB-LAB.は、累計販売数10万枚(※)を突破したノンワイヤーブラ「もちフィット ブラジャー」のリニューアル版を発表します。

YB-LAB.「もちフィット ブラジャー」

商品名:『もちフィット ブラジャー(MOCHI FIT)』

【ブラジャー】

カラー展開:全3色(灰桜<はいざくら>/紫丁香花<むらさきはしどい>/消炭色<けしずみいろ>)

サイズ展開:M/L/LL

価格 :5,480円(税込)

【ショーツ】

・スタンダードショーツ(浅履き)

サイズ展開:M-L/L-LL

価格 :1,848円(税込)

・ハイウエストショーツ(深履き)

サイズ展開:M-L/L-LL

価格 :2,728円(税込)

YB-LAB.は、累計販売数10万枚(※)を突破したノンワイヤーブラ「もちフィット ブラジャー」のリニューアル版を発表!

この春、新色の追加と設計の改良により、より快適なフィット感と着け心地を実現しました。

また、2024年度グッドデザイン賞を受賞した同商品は、2025年4月開催のタイ国際展示会「STYLE Bangkok 2025」のグッドデザイン賞受賞ブースにも出展。

国内外からの注目が高まる中、さらに進化した“毎日着けたいブラジャー”として展開します。

サポートも、やさしさも。細部まで見直した設計

リニューアルポイント

▼LLサイズが新登場

従来のM・Lサイズに加え、待望のLLサイズをラインナップ。

体型の変化が起こりやすい更年期世代や、サイズ選びに悩んでいた方にも、より自分に合ったフィット感を提供できるようになりました。

▼サポート力を強化したパネル構造

ブラジャー内部に搭載されたサポートパネル構造を見直し、体のラインに沿いやすい形状へとアップデートしました。

厚みや位置のバランスにもこだわることで、日常の動きに寄り添いながら、ズレにくく安定感のある着け心地を目指しています。

自身の体型やお好みに合わせて、快適に使用いただける仕様です。

▼洗濯時のパッドずれに配慮した構造

毎日使うものだからこそ、お手入れのしやすさにも着目。

洗濯時にパッドがズレにくい仕様へと見直し、干す・しまうといったケアの時間もストレスフリーに。

“続けたくなる快適さ”を追求しました。

▼セットで楽しめる、選べるショーツ展開

今回のリニューアルでは、ショーツにも新たに深履きタイプが登場。

下腹部までしっかり包み込む設計で、安心感のある履き心地を求める方にもおすすめです。

従来の浅履きタイプと合わせて、お好みの着用感でお選びいただけるようになりました。

上下セットでのコーディネートも楽しめるよう、カラーやデザインにも統一感を持たせています。

▼春の気分を彩る新色を追加

新たに加わったのは、日本の四季や自然から着想を得たニュアンスカラー。

桜の花びらを思わせる「灰桜」、新緑と空の狭間のような「紫丁香花」、雨上がりの空気のような「消炭色」など、毎日の気分に寄り添う、やさしい色彩です。

ブラジャーを“機能だけでなく、自分らしく選ぶ”という体験に変える、新しいカラーバリエーションです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サポート力アップ!YB-LAB.「もちフィット ブラジャー」 appeared first on Dtimes.