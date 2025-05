「break the bank」の意味は？直訳の意味とそう遠くない！？【1分英会話】

正解は「破産させる」でした!

銀行口座がこわれる、つまり消滅してしまうことから、銀行口座にお金がなくなった状態を想像することができますよね。

また、「人から金を巻き上げる」という意味でも使うことがあります。

A:「I’ll move abroad and buy new house.」

(海外に引っ越して新しい家を買おうと思うんだ)

B:「Be careful not to break the bank.」

(破産しないように気をつけてね)