乗船便の変更も可能に！うずしおクルーズ「7つのサービス改革と乗船料金改定」

うずしおクルーズ「7つのサービス改革と乗船料金改定」

うずしおクルーズは、顧客満足度のさらなる向上として、2025年7月1日(火)よりサービス改革を実施!

また、このサービス改革に伴い2025年7月以降の大人(中学生以上)の方の乗船料金が3,000円(旧2,500円)、小人(小学生)の方が1,500円(旧1,000円)に変更となります。

■ 7つのサービス改革

1. 当日予約

これまで、予約は前日までにお願いしておりましたが、出航時刻の40分前までWEBサイトからの予約が可能となります。

「急に時間ができた」「天気が良くなったから渦潮を見に行きたい」といったお客様も、思い立ったその日に気軽に予約・ご乗船いただけます。

世界最大級の渦潮を、より多くの方に楽しめる機会が広がります。

受付時間 : 各便の出航時刻40分前まで

予約方法 : 公式サイト( https://www.uzu-shio.com/ )からのWEB予約

当日予約が可能になることで、旅のスケジュールに合わせやすく、突然の観光プラン変更にも対応できます。

2. 季節に合わせインクルードサービスを大幅に拡充

一人ひとりの満足度をより高めるため、乗船料に含まれるインクルードサービスを大幅に拡充します。

【具体的なインクルードサービス内容】

雨の日:オリジナル雨具をプレゼント

急な雨天時でも、濡れる心配なくクルージングを楽しめるよう、雨具を用意します。

夏季(7月〜8月頃):暑さ対策セットをプレゼント

厳しい暑さの中でも快適にお過ごしいただけるよう、以下のアイテムを提供します。

・極冷アイスおしぼり:火照った体をクールダウン。

・塩飴 :熱中症予防に。

・オリジナルうちわ :涼しい風とともに、クルーズの記念にも。

冬季(12月〜2月頃):温かカイロをプレゼント

冬の寒さからお客様を守り、温かくクルージングを楽しめるよう、使い捨てカイロを用意します。

3. うずしおバースデークルーズ

特別な誕生日をさらに印象深いものとするため、バースデー特典を用意。

対象 : 誕生日当日を含む前後5日間を迎えるお客様ご本人

条件 : チケット発券後に受付で誕生日を確認できる証明書

(運転免許証、健康保険証など)をご提示ください。

ご注意 : 下船後の受付はできかねます。

【特典】

・1,000円分のお買い物券をプレゼント:お土産の購入に使えます。

利用店舗:うずしおショップMARINE(乗場売店)、福良マルシェ(道の駅福良内)

ご注意 :お買い物券の有効期限は発行から1週間です。

・チェキサービス&記念撮影

下船後に乗船口付近の特設フォトスポットでスタッフが撮影をします。

ご希望の方は、「撮影腕章」をつけたスタッフにお声がけください(1グループ1枚のみとさせていただきます)※チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

・オリジナルバースデーシール

シールを入れたネックストラップを身につけて、スタッフから「お誕生日おめでとう!」というお祝いの言葉をかけてもらおう!

4. うずしおプレミアムラウンジ(咸臨丸)

特別な日を、より思い出深いものにするためのクルーズ体験を提供。

咸臨丸の貴賓室を利用しプライベートな空間で、大切な人との至福のひとときを過ごせます。

特典 : 咸臨丸貴賓室の利用、優先乗船、船長からの特別挨拶、

操舵室見学、船長服貸出し、記念品のプレゼント

乗船料金(税込): 大人(中学生以上) 6,000円、

小人(小学生) 3,000円、幼児 1,000円

定員 : 14名

申込方法 : WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

予約締切日 : 前日(空席があれば当日参加も可能)

ご注意 : 乗船後の利用は出来かねます。5. 船カフェ(日本丸)

遊覧船「日本丸」の船内売店をリニューアルし、雄大な鳴門海峡と世界最大級の渦潮を間近に望めるカフェスペースとして生まれ変わらせたものです。

クルーズ中のお客様は、美しい景色を眺めながら、こだわりのコーヒーやスイーツなどを手軽に楽しめます。

【特徴】

・絶景を望むカフェ:鳴門海峡のダイナミックな渦潮を間近に感じながら、気軽にカフェタイムを過ごせます。

・こだわりのテイクアウトメニュー:香り高いオリジナルコーヒーや、淡路島産のスイーツなど、テイクアウトしやすいメニューを中心に用意します。

船内の好きな場所で楽しめます。

【概要】

場所 : 遊覧船「日本丸」船内売店

営業時間 : クルーズ運航時間に準ずる

主なメニュー: オリジナルコーヒー、ソフトドリンク、スイーツなど

料金 : メニューにより異なります

6. 出港セレモニーを大幅リニューアル!大旗パフォーマンスで感動的な船出を演出

好評の出港セレモニーを大幅にパワーアップします。

今回のリニューアルの目玉は、よさこい祭りを彷彿とさせる「大旗」を使ったダイナミックな演出です。

鮮やかな大旗を掲げたスタッフが、お客様に向けて力強い「いってらっしゃ〜い!」の掛け声を響かせ、船出を熱く盛り上げます。

これまで以上に活気あふれるお見送りで、お客様に旅の始まりから感動と興奮をお届けし、淡路島での特別な体験への期待感を高めます。

【リニューアルのポイント】

・大旗パフォーマンスの導入

色鮮やかな大旗を使い、訓練されたスタッフによる迫力のあるパフォーマンスで、お客様の出港を華やかに彩ります。

・熱い掛け声

スタッフ一同が心を込めて「いってらっしゃ〜い!」と声をかけ、お客様の旅の安全と楽しい思い出作りを願います。

・一体感の創出

お客様にも参加いただけるような、「いってきま〜す」の声かけも楽しめます。

・写真映えする演出

大旗を背景に記念撮影も楽しめます。

SNSでの発信も歓迎します。

7. 乗船者アンケート当選人数を倍増!

お客様からの貴重な意見をより多くお伺いし、サービス向上に繋げるため、乗船者アンケートの季節ごとの当選人数を大幅に増員します。

【アンケート概要】

ご乗船時にアンケートにご協力いただいたお客様の中から、抽選で淡路島の選りすぐりの特産品等をプレゼントします。

変更前:各季節 3名様

変更後:各季節 10名様

■ 乗船料金の改定(税込)

【通常料金】

大人(中学生以上):2,500円→3,000円

小人(小学生) :1,000円→1,500円

【15名様以上・1割引】

大人(中学生以上):2,250円→2,700円

小人(小学生) :900円→1,350円

【100名様以上・2割引】

大人(中学生以上):2,000円→2,400円

小人(小学生) :900円→1,200円

【学校団体・3割引】

高校・中学校(15名様以上):1,750円→2,100円

小学校(15名様以上) :700円→1,050円

学校単位での利用に限ります。

※2025年6月30日までに予約いただいた方は現行価格を適用させていただきます。

※幼児(未就学児童)は大人1名につき1名無料。

それ以上は小人料金となります。

【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間: ホームページにて要確認

乗船料金(税込) : 中学生以上 2,500円、小学生 1,000円、

幼児 大人 1名につき1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

ご乗船のお客様へ「旅客名簿」導入のお知らせについて

今回、お客様の安全確保と、より快適なクルーズのために、2025年6月20日(金)よりご乗船いただく全てのお客様に「旅客名簿」のご提出をお願いすることになりました。

【旅客名簿導入の目的】

お客様に、より安全で快適なクルーズを提供するために、以下の目的で旅客名簿を導入します。

・万が一の事態に備えて:緊急時にお客様の状況を迅速に把握し、適切な対応を行うため。

・確実なご連絡のために:運航状況の急な変更や、重要なご連絡事項がある際、お客様へ確実にお伝えするため。

・サービス向上を目指して:お客様の構成を把握し、今後のサービス向上に役立てるため。

【ご提出いただく情報】

ご乗船いただく全てのお客様に、以下の情報の記入をお願いします。

・住所

・氏名

・生年月日

・緊急連絡先(お電話番号)

・性別

・国籍、パスポートナンバー(外国籍の方のみ)

