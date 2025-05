持続的な冷却と優れた通気性を両立！オンリー「エアモンペット」

オンリーは、近年地球温暖化の影響もあり、深刻化するペットの暑さ対策対のため、ペットカート用送風型クールマット「エアモンペット」を世界初2025年7月10日に新発売します。

オンリー「エアモンペット」

価格 :14,300円(税込)

サイズ :S(40×30×4cm)、R(50×30×4cm)、L(60×30×4cm)

カラー :アイボリー,シルバーグレー

素材 :カバー:シリコンPU、ポリエステル

エアメッシュ:ポリエステル100%

ファン :ABS

特に犬は、体温調節が苦手なため、人間以上に暑さに弱いと言われています。

従来の「冷感素材」や「ジェル型」では実現できなかった“持続的な冷却”と“優れた通気性”を両立し、ペットと飼い主の快適な夏をサポートします。

エアモンペット 真夏の散歩 暑さ対策

エアモンペット 送風+冷感

<先行予約販売情報>

Makuakで2025年5月20日より先行予約販売を開始します。

エアモンペット クールマットでお出かけ

特長

「エアモンペット」は、マット内部に内蔵されたファンと、3Dメッシュ構造による「風を送る」冷却システムが最大の特長です。

エア

* 風を送る冷却:マット内部のファンが空気を循環させ、3Dメッシュを通してマット全体に風を送り出すことで、効率的にペットを冷却します。

エアモンペット 風の出るクールマット

* 接触冷感素材:触れた瞬間ひんやりする接触冷感PU生地を使用。

暑い日も快適に過ごせます。

エアモンペット 素早く冷やす

* 4段階風量調整:気温やペットの状況に合わせて、風量を4段階で調節可能です。

エアモンペット プレミアム生地

* USB給電:USBモバイルバッテリーに対応。

コードレスで、お散歩カート、車内、室内など、場所を選ばず使用できます。

エアモンペット 利用シーン

* お手入れ簡単:生活防水・防汚素材で汚れにくく、ネットに入れて丸洗いもOK。

【Makuakeプロジェクト概要】

* プロジェクト名 : 真夏の散歩に“風の出るクールマット”という選択

ペットカート用【エアモンペット】

* 実施期間 : 2025年5月20日〜2025年6月16日

* 目標金額 : 100,000円

* リターン : 超早割、早割、Makuake割など、

お得な価格で「エアモンペット」を提供

* プロジェクトURL: https://www.makuake.com/project/airmonpet/

エアモンペット 暑くない

