希少な“エチオピアオパール”日本最大級コレクション展示！京ろまんグループホールディングス『奇跡の煌めき展』

京ろまんグループホールディングス『奇跡の煌めき展』

会期:2025年6月6日(金)〜9日(月)10:00〜19:00(最終日は17:00まで)

会場:京ろまん奈良三条本店 特設会場(奈良県奈良市油阪地方町6-4)

主催:京ろまんグループ

京ろまんグループホールディングスは、文化と感動の交流を目的とした特別展示販売会『奇跡の煌めき展』を、京ろまん奈良三条本店にて2025年6月6日(金)〜9日(月)に開催。

1929年、日本とエチオピアが修好通商条約を締結してから95年。

そして、奈良から和文化を発信して40年――。

この二つの節目を記念した展示会となっています。

■注目ポイント

【1】駐日エチオピア大使来訪!開会式にてテープカット

オープニングセレモニーには、エチオピア連邦民主共和国 ダバ・デベレ閣下と一等書記官が来訪。

6月6日(金)10:00より、会場にてテープカットを行います。

外交イベントとしても注目の瞬間です。

【2】希少な“エチオピアオパール”日本最大級コレクション展示販売

火山の恵みが生んだ奇跡の宝石「エチオピアオパール」。

直接現地ルートから仕入れた厳選コレクションを一堂に集め、幻想的な“遊色効果”を放つ宝石の数々が来場者を魅了します。

【3】伝統文化が交差する「日本×エチオピア物産展」も同時開催

日本からは「六角ちきりや茶舗」の宇治茶詰め放題、「福田本店」の京漬物。

エチオピアからは、コーヒー豆・ビール・ワイン・伝統菓子・スーパーフード“テフ”を使ったスイーツまで多数出品。

文化と味覚が響き合う、食の国際交流も実現します。

【4】大使館より親書贈呈。

「文化外交」の好例としても

本展示会に先立ち、京ろまん代表が駐日エチオピア大使館を訪問。

大使閣下より、同イベントに対する賛同と親書を受領。

日エ友好を象徴する“民間レベルの文化外交”として、意義ある取り組みとなっています。

【5】展示だけじゃない!ジュエリーリフォーム・健康整体・ペルシャ絨毯も

ジュエリーのリフォーム企画や整体施術、健康ジュエリー、さらにはペルシャ絨毯展示まで、“美と健康と伝統”をテーマに幅広い催しを展開。

世代・ジャンルを超えた総合文化イベントとしても注目です。

