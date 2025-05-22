¡ÚÈ½ÌÀ¡Û±üËÜÈþÊæÍÆµ¿¼Ô¤È¾®À¾ÌÚºÚÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÁ°¤«¤éÅÄÃæ¹äÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ£¿ô²ó¡ÈÌÌ²ñ¡É¤«¡¡¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¶á¤«¤é³ÐÀÃºÞºÞ2ÂÞ¤È¥³¥«¥¤¥ó1ÂÞÈ¯¸«
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥ì¡¼¥µ¥à¡×¤Î¸µ²ñÄ¹¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î½÷¤é2¿Í¤¬³Ð¤»¤¤ºÞ¤Ê¤É¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¸µ²ñÄ¹¤È½÷2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°ÊÁ°¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥ì¡¼¥µ¥à¡×¤Î¸µ²ñÄ¹ÅÄÃæ¹äÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î±üËÜÈþÊæÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø2Ç¯À¸¤Î¾®À¾ÌÚºÚÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤ÏµîÇ¯6·î¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ª¤è¤½0.208¥°¥é¥à¤È¥³¥«¥¤¥ó¤ª¤è¤½0.859¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È±üËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¾®À¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢»ö·ïÅöÆü°ÊÁ°¤«¤éÊ£¿ô²ó¡¢ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¤Ë¤Ï3¿Í¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¶á¤«¤é³Ð¤»¤¤ºÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ2¤Ä¤È¥³¥«¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ1¤Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï3¿Í¤¬ÌôÊªÆþ¼ê¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£