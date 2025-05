4か国語以上の外国語対応版にも対応可能！グローブコム「EXA(エグザ)」

既存オンライン展とは全く違う、AI搭載オンライン展示会プラットフォーム「EXA(エグザ)」を、グローブコムが本格提供開始しました。

既存オンライン展とは全く違う、AI搭載オンライン展示会プラットフォーム「EXA(エグザ)」を、グローブコムが本格提供開始!

AI搭載オンライン展示会プラットフォーム「EXA(エグザ)」は、既存オンライン展示会システムとは全く違う次世代型オンライン展示会を開催できるサービスです。

■オンライン展示会を開催するために開発

リアル展とは全く違うオンライン展示会の体験を提供するため、長年培ったオンライン展示会ノウハウとAIを使った次世代技術で、今までにない最高のオンライン展示会を提供します。

■まるで専門スタッフの回答

AIの導入により、オンライン展示会はもはや「リアル展のフォローや資料ダウンロードを目的とした情報収集サイト」ではなく、双方向でインタラクティブなコミュニケーションの場へと、大きく進化を遂げました。

来場者は平易な言葉で質問し「専門スタッフのような回答」を得る事が可能です。

■リアル同様、積極的なアプローチ

ブースの来場者に対し、AIナビゲータ自ら積極的に声かけをします。

AIナビゲータは、初歩から専門的な質問まで正確に回答する独自のRAG機能を実装し、24時間対応可能な接客を提供します。

4か国語以上の外国語対応版にも対応可能で、グローバルな情報発信を可能にします。

■伴奏型支援体制も充実

AI搭載オンライン展示会プラットフォーム「EXA(エグザ)」は、オンライン展の経験豊富なスタッフによる事務局サービスも付属しており、未経験の出展者を「伴奏型」でサポートし、スムーズなオンライン展開催をサポートします。

【EXAの主な特徴】

(1)選べるビジュアル

・VR展示会型

リアル展とのハイブリッド開催を基本として、全ブースを360度カメラで撮影してリアル展を彷彿とさせる内容です。

・バーチャルブース型

オンライン展単独開催を目的としたタイプで、パース型2Dブースで構成されたバーチャル展示会仕様です。

(2)AIを駆使した双方向コミュニケーション

AIアバターが24時間対応し、訪問者の質問に正確に答えます。

(3)多言語対応

4か国語以上の翻訳機能で国際展示も容易に実現できます。

(4)伴奏型サポート

専門スタッフが出展者を支援し、効果的なオンライン展示をサポート。

