¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÃãÃ«¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©¡¡¹¥Åê¤ÎÀèÈ¯¡¦²£»³¤ò±ç¸î
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£²Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃãÃ«·òÂÀÆâÌî¼ê¤¬£°¡½£°¤Î£µ²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤éÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ÅÄÅè¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Îµß±ç±¦ÏÓ¡¦²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê¡£¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ë£²£³ºÐ±¦ÏÓ¤Ë¡¢µ®½Å¤ÊÀè¼èÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±£µÆü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïµß±ç£´£²ÅÐÈÄ¤·¤¿²£»³¤Ï¡¢½é²ó¤Ï£±ÈÖ¡¦¹²¬¤òÆó¥´¥í¡¢£²ÈÖ¡¦À¾Àî¤Ë¤Ïµ¤Ç÷¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È£³Ï¢Åê¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢£³ÈÖ¡¦¿¹¤òÆó¥´¥í¤È¾å¡¹¤Î£³¼ÔËÞÂà¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£³¥¥í¤À¤Ã¤¿¡££²²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î£´ÈÖ¡¦ÆÜµÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Êá¼ê¡¦»ûÃÏ¤Î¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡££µÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é£¸ÈÖ¡¦¼ã·î¤òÊá¼ÙÈô¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë£²°ÂÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡££²¡¢£³²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÆ¬¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤âÊ»»¦¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼Ú¶â¡Ö£±£±¡×¡£º£·î¤Ï£±»î¹çÊ¿¶Ñ£±¡¦£·£³ÆÀÅÀ¤ÈÉÔ¿¶¤Ç¡¢£³¾¡£±£²ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£