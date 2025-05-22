¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤â·Ð¸³¡Ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎºÇÂ®160¥¥í±¦ÏÓ¤¬¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¡¡Ï¢Â³»ÍµåÍí¤ß¤Ç£²¼ºÅÀ¤âºÇ¸å¤Ï2Ï¢Â³K
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½10ÃæÆü¡Ê22Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®4Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢1²ó2°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤È¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÇ½é¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¼ê¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀî¾åÍý°Î¤Î½éµå¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë153¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤â»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¡£¾®³Þ¸¶¹§2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Êµå¤òÅê¤²¤Æ¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½ÙÂÀ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¤ÏÁ´µå¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö2ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥´¥í¤ä¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤µ¤é¤ËÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢»°¿¶¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤¬¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏÂ®¤¤¤±¤É¡¢ÎÏ¤ß¤¹¤®¤Æµå¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¡£2022Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÇÂ®160¥¥í±¦ÏÓ¡£23Ç¯5·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ºò½©¤ËÉüµ¢¤·¤Æ3·³Àï¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ë10»î¹çÅÐÈÄ¤·1¾¡0ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦84¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â2·å¤Ë¤Ê¤ë¡£»°¿¶¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë