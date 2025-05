ORANGE RANGEが5月21日、2025年第一弾シングルにしてソニーミュージック移籍第一弾となる完全生産限定CD盤「マジで世界変えちゃう5秒前」をリリースした。TVアニメ『戦隊大失格』のオープニングテーマとして書き下ろされた同楽曲は、HIROKI (Mid-Vox)曰く「“世界を変える”というよりは“世界を変えちゃう…かも?”と思える“強くない”主人公に胸を打たれた方も多くいると思います。瞬間の感情こそが正義だと突き進む戦闘員Dのテーマソング」とのこと。戦隊もののテーマソング感を明示しながら、しかし一般的な戦隊ヒーロー像とは異なる悲喜こもごもなアニメの世界観に寄り添う、ORANGE RANGEならではのポップでカラフルな中毒性の高い仕上がりだ。

8月09日(土) 茨城・国営ひたち海浜公園8月10日(日) 茨城・国営ひたち海浜公園8月11日(月/祝) 茨城・国営ひたち海浜公園※茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4open8:00 / start10:00 (予定)【出演アーティスト】▶DAY1:8月9日(土)相川七瀬/AMEFURASSHI/アンジュルム/=LOVE/IS:SUE/m-flo/氣志團/CANDY TUNE/CUTIE STREET/s**t kingz/しなこ/湘南乃風/私立恵比寿中学/SWEET STEADY/スキマスイッチ/高嶺のなでしこ/つばきファクトリー/DXTEEN/Def Tech/NIKO NIKO TAN TAN/Novel Core/ハラミちゃん/日向坂46/Billyrrom/FRUITS ZIPPER/MYERA/MAZZEL/muque▶DAY2:8月10日(日)ACIDMAN/Ashley/新しい学校のリーダーズ/ALI/石崎ひゅーい/打首獄門同好会/きゃりーぱみゅぱみゅ/Crossfaith/米米CLUB/コレサワ/Survive Said The Prophet<NEW>/THE BACK HORN/The BONEZ/Chevon/Chilli Beans./T.M.Revolution/TETORA/TOOBOE/冨岡 愛/Dragon Ash/西川貴教/Novelbright/宮野真守/Mega Shinnosuke/『ユイカ』/礼賛/ROTTENGRAFFTY/Laura day romance▶DAY3:8月11日(月/祝)Aile The Shota/AKASAKI/ASH DA HERO/詩羽/edhiii boi/オーイシマサヨシ /ORANGE RANGE/岸谷香/CLAN QUEEN/KREVA/郷ひろみ/KOMOREBI/JAEJOONG/-真天地開闢集団-ジグザグ/水曜日のカンパネラ/須田景凪/超学生/t-Ace/東京スカパラダイスオーケストラ/なとり/NEWS/HYDE/BUDDiiS/ポルカドットスティングレイ/MUCC/yama/RAISE A SUILEN/レトロリロン※Lucky Space出演者やオープニングアクトに関しては後日発表予定【チケット】・1日券:大人 13,500円 / 中高生 6,750円・2日通し券:大人 24,000円 / 中高生 12,000円・3日通し券:大人 35,000円 / 中高生 17,500円※すべて税込価格※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。最終先行(抽選)受付期間:5月14日(水)12:00〜6月5日(火)23:59【駐車券】・西駐車場:3,000円・第1駐車場:2,500円・第2駐車場:2,500円・「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用」西駐車場:3,000円・「オートバイ(二輪車)専用」西駐車場:1,500円※今年は南駐車場の販売はありません【テント券】・ファミリーイーストテントエリア ※ファミリー専用(小学生以下のお子様連れのみ購入可):2,000円・ファミリーウエストテントエリア ※ファミリー専用(高校生以下のお子様連れのみ購入可):1,000円・フォレストテントエリア(イースト):2,000円・グリーンテントエリア(ウエスト):1,000円【駐車券+テント券】・ファミリーイーストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用(小学生以下のお子様連れのみ購入可):5,000円・ファミリーウエストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用(高校生以下のお子様連れのみ):4,000円・フォレストテント(イースト)付駐車券「西駐車場」:5,000円・グリーンテント(ウエスト)付駐車券「西駐車場」:4,000円※売り切れ次第終了