Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Î¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡× À¯ÉÜ¤¬ÁíÍý´±Å¡ÉßÃÏ¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÁíÍý´±Å¡¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿ÂçÎÌ¤Î½üÀ÷ÅÚ¤Ï¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÊü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤¬°ìÄê¤Î´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬ÁíÍý´±Å¡¤ÎÉßÃÏ¤äÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎÃæ±û¾ÊÄ£¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½üÀ÷ÅÚ¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¤ª¤È¤È¤·¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¿·½É¸æ±ñ¡×¤Ê¤É¤ÇÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Î·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£