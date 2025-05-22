¡Ú100Ç¯¤Ö¤ê¡Û·§ËÜ¾ëŽ¢Âè»°¤ÎÅ·¼éŽ£±§ÅÚÏ¦ ¹üÁÈ¤ßÉôÊ¬¤Î²òÂÎ½ª¤ï¤ë 2032Ç¯ÅÙ¤ÎÉüµì´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹
·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¤¬¿Ê¤à·§ËÜ¾ë¡£Ž¢Âè»°¤ÎÅ·¼éŽ£¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë±§ÅÚÏ¦¤Î¹üÁÈ¤ßÉôÊ¬¤Î²òÂÎºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¾ë¤ÎÊóÆ»¸ø³«¤Ç¡¢¤Þ¤º°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²òÂÎ¤¬¿Ê¤à±§ÅÚÏ¦¤Ç¤¹¡£ÃÛ¾ëÅö»þ¤ÎÌó400Ç¯Á°¤Î»Ñ¤ò»Ä¤¹±§ÅÚÏ¦¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸²½ºâ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»Ä¤¹¤¿¤á²òÂÎ¸å¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±¤¸Éôºà¤Ç·ú¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂç¼ùµ¼Ô
¡Ö±§ÅÚÏ¦ºÇ¸å¤ÎÃÏ²¼¤ÎÃìÉôÊ¬¤¬¼è¤ê³°¤µ¤ì¡¢¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
22Æü¤Ç¹üÁÈ¤ßÉôÊ¬¤Î²òÂÎ¤¬Á´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¦¤Î²òÂÎ¤È·ú¤ÆÄ¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë1927Ç¯¤Î²òÂÎ°ÊÍè¡¢Ìó100Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿Ãì¤â¡¢Á°²ó¤Î¹©»ö¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±§ÅÚÏ¦¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë²òÂÎ¤ò½ª¤¨¡¢2032Ç¯ÅÙ¤ÎÉüµì´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·î¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¡¢6·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£·§ËÜ¾ëÁí¹ç»öÌ³½êÉüµìÀ°È÷²Ý ¾åÂ¼Í´°ì²ÝÄ¹
¡Ö(±§ÅÚÏ¦¤¬)°ìÃ¶¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿ºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Éüµì¹©»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2032Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·¼é³Õ¤«¤éËÌÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÅì½½È¬´ÖÏ¦¼þÊÕ¤Î¹©»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊø¤ì¤¿Ï¦¤äÀÐ³À¤ÎÅ±µî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ³À¤Î²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÂÎ¤µ¤ì¤ëÀÐ¤Î¿ô¤ÏÌó2000¸Ä¡£·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Ë½Å¿´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²òÂÎ¤Ï1Æü10¸Ä¤Û¤É¤·¤«¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÀÐ³À¤ÎÀÑ¤ßÄ¾¤·¤ÈÏ¦¤ÎºÆ·ú¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï2037Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£